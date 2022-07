Kočičí videohra Stray je hitem sociálních sítí, baví i domácí mazlíčky

Stray sice nejspíš nebude figurovat v letošních anketách o hru roku, v panujícím herním suchu však jde o příjemné překvapení (viz naše recenze). Hra má pěknou grafiku, nenáročnou hratelnost a především roztomilého hlavního hrdinu v podobě zrzavé kočičky. Anebo je to kocourek? Těžko říct, aspoň dokud autoři nedodělají fotomód, který by umožnil zazoomovat pohled na příslušné partie, je Stray dokonale gender free hrou.

Kočičím animacím a jejich realistickému pohybu autoři věnovali spoustu práce a na výsledku je to vidět. Kromě ladných pohybů se dočkáme i majitelům dobře známých situací, jako třeba škrábání koberce, lezení do krabic nebo čištění kožíšku jazykem.

Pokud se pohybujete na sociálních sítích, tak již jistě víte, internet miluje kočky víc než cokoli jiného. Už když nám v době tehdy panujícího embarga Ondra posílal fotku, jak jeho Lily při hraní nespustí zrak z obrazovky, věděli jsme, že bez ohledu na výsledné kvality hry tu máme hit.

Kočka pozorující recenzování hry Stray.

A také že ano… pro nezávislé „artové“ vydavatelství Annapurna jde o nejrychleji se prodávající titul jejich historie, jen na PC ho během prvního dne hrálo v jednu chvíli přes 60 000 lidí, což ji v tu dobu zařadilo na 12. místo nejhranějších her na Steamu. Před Stray se dostaly akorát free 2 play hry a blockbustery typu FIFA nebo GTA. To vše se autorům navíc podařilo jen s minimální reklamní kampaní. Mají totiž štěstí v tom, že se sláva hry šíří i bez jejich přičinění, a to především kvůli vtipným reakcím domácích mazlíčků, které hráči umisťují na internet.

Některé kočky jednoduše nedokážou odtrhnout od svého virtuálního kolegy zrak.

Playing Stray and my cat Luna is absolutely riveted pic.twitter.com/5R4Ev2wbXF — Johnny Chiodini (@johnneh) July 19, 2022

Další kočku hra dokonce fascinuje tak moc, že se nalepí na obrazovku, čímž hráči de facto znemožní hraní.

My ginger cat home gives 5/5 for this submersive game freshly launched today on PS Plus Extra. GOTY 2022, verified by my cat....#Stray#PlayStation5 #PlayStationPlusExtra pic.twitter.com/cy3uSc9oYQ — 长跑鱼头™ (@fishheadoutside) July 19, 2022

Samozřejmě, psí společníci naopak z nezvaného hosta většinou radost nemají a jeho pouhá existence je přivádí k nepříčetnosti.

I guess we need to wait til the dog passes out before we play Stray. I wanted to get a video because she was watching the cats and then she just went for the tv 😂



(No TVs were hurt no worries) pic.twitter.com/1YfqpQY7uy — Bryanna Lindsey (@glittervelocity) July 19, 2022

Na rovinu, osobně ze hry tak nadšený nejsem (jsem totiž pejskař), navíc mi to poslední dobou poněkud komplikuje práci, protože to skoro vypadá, jako by se v herním průmyslu nic jiného než Stray vlastně nedělo.

Vývojáři si každopádně nechtějí nechat ujít příležitost, jak využít aktuální mánie ke svému obohacení, a tak uvedli na trh zřejmě nejoriginálnější herní merchandise vůbec. Batohy pro kočky s motivem hry.

Oficiální Merchandise ke hře Stray.

Mimochodem toto je předobraz hlavního hrdiny, nalezenec Murtaugh. Snad se mu bude dařit stejně dobře jako jeho virtuálnímu alter egu, na které hráči nedají dopustit.

Situace si pak prý povšimli i v Microsoftu a chystané RPG Starfield rychle předělávají na hru o kocouru Garfieldovi.

Každopádně ať už si Stray svoji popularitu zaslouží nebo ne, jde rozhodně o příjemnou hru, která se navíc od většiny ostatních liší tím, že neobsahuje prakticky žádné násilí.