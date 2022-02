Reklamy nelhaly, Elden Ring je jednou z nejlépe hodnocených her vůbec

Pokud nepatříte mezi fanoušky Hidetaka Mijazakiho a jeho From Software, možná už pro vás byla v posledních měsících masáž ohledně jeho Elden Ringu až otravná. Lidé s až maniakální posedlostí zkoumali každý dostupný záběr, na internetu i například sdíleli obavy z toho, aby náhodou před vydáním hry nezemřeli (viz náš článek).

Jak ovšem ukázala první vlna recenzí, obrovská očekávání se podařilo naplnit. Na agregátoru hodnocení Metacritic má hra hodnocení přes 95 %, v závislosti na platformě. Na PlayStationech 5 má dokonce 97 %, což ji řadí do dvacítky vůbec nejlepších her všech dob, jako je třeba Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V nebo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Otázkou samozřejmě je, jak se situace změní až se hra dostane do volného prodeje, v tuto chvíli si ji mohly vyzkoušet jen někteří vybraní novináři (naše recenze tady). Nepředpokládíme ovšem, že by se situace nějak dramaticky změnila, japonští vývojáři své fanoušky dobře znají a moc dobře ví, že na žádné dramatické změny zavedeného konceptu ve stylu The Last of Us 2 nejsou zvědaví.