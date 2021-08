Mrazivý Frostpunk se dočká pokračování, budeme v něm těžit ropu

Frostpunk z roku 2018 je jednou z těch her, ke kterým si rozhodně nejdete odpočinout (viz naše recenze). Správa malé kolonie lidí sužované mrazem totiž vyžaduje mnoho nepříjemných rozhodnutí, které vám možná nedají spát.

Dění Frostpunku jsme sice sledovali s odstupem, z jeho světa ale šel doslova mráz po zádech.

Je lepší poslat do práce děti, nebo neplýtvat cennými lidskými zdroji na tak zbytnou činnost, jako je kopání hrobů? Nastavovat denní příděly jídla pilinami a riskovat nemoci, nebo prostě vyhnat nejméně výkonné členy společnosti za hranice osady? Podobná dilemata jsou ve Frostpunku na běžném pořadu dne a i když si hra celou dobu drží strategický odstup a nikdy nenabídne explicitní záběry na důsledky vašeho konání, dokáže slabší povahy znechutit podobným stylem, jako to dokázalo třeba takové The Last of Us 2.



Polští vývojáři z 11 bit studios si za své dílo vysloužili mnoho ocenění, mimo jiné i nominaci na prestižní cenu BAFTA, a tak není úplně překvapivé, že svoji značku touží rozvíjet dál. Od čerstvě oznámeného druhého dílu asi nelze čekat revoluci, ovšem to není na škodu – podobných her je naprosté minimum a tak se ještě nestačily okoukat.

Děj bude zasazený 30 let po události minulého dílu, okolní svět se ovšem příliš nezměnil. Zásoby uhlí už se povážlivě tenčí a tak se budete muset obrátit k novému zdroji energie – ropě. Ne všichni přeživší ovšem tuto změnu ocení a tak kromě technologických obtíží budete muset řešit i vnitropolitické konflikty. Dokážete si v těžkých podmínkách kromě vlastního života zachovat i lidskost?

Na odpověď si ovšem budeme muset ještě nějakou dobu počkat, hra v tuto chvíli nemá ani přibližné datum vydání a tak není ani jisté, jestli stihne příští rok. Zatím se počítá jen s PC verzí pro obchody GOG, Epic Store a Steam.