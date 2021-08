World of Tanks slaví 11. narozeniny, přináší československé tanky

Když v roce 2012 vyšel na západě World Tanks, mnoho herních médií tomu nevěnovalo pozornost. Na obchodní model free 2 play bylo tehdy nahlíženo skrze prsty, simulace historických tanků pak působila spíš jen jako zábava pro pár nerdů, která nemá potenciál oslovit běžného hráče.

Do hry přibyla nová řada československých tanků.

O tom, jak moc se tehdy spletli, svědčí fakt, že „tanky“ hrají desítky tisíc lidí ještě o jedenáct let později, a i když to vypadá, že už ani nejde hru kam rozšiřovat, vývojáři se o ní příkladně starají.

K aktuálnímu jedenáctému výročí si připravili sadu dárků, které ocení jak veteráni, tak i naprostí nováčci.. Pokud se v období od 12. do 22. srpna do hry přihlásíte, dostanete zdarma sovětský střední tank IV. úrovně T-34, a to se 100% vycvičenou posádkou a stáním v garáži. Pokud se v daném období připojíte ještě v šesti dalších dnech, dostanete několik kuponů, které poté půjde snadno změnit za in-game herní měnu, volné dny prémiového přístupu či unikátní vybavení.

Co je ale pro tuzemské hráče ještě zajímavější, je fakt, že do hry přibyla řada československých těžkých tanků, včetně legendární Škody T-156 s explozivní palebnou silou. A aby toho náhodou nebylo málo, tak i nová mapa Safe Haven inspirovaná Japonskem, doprovázená hudbou dvorního skladatele série Silent Hill Akiry Jamaoky.

Tak vše nejlepší!