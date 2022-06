Další hrou zdarma je remaster legendární plošinovky Flashback

Flashback možná nemá tak kultovní status jako Prince of Persia, rozhodně ovšem patří mezi nezapomenutelné hopsačky z počátku devadesátých let. Stejně jako ve zmíněném Princovi byly všechny animace zpracovány technikou rotoskopie (ruční překreslení filmových rámečků) a na svou dobu vypadaly naprosto fantasticky. Dnes už je to samozřejmě horší, díky mírně restaurované grafice se ovšem dá na hru bez krvácení očí v klidu koukat i teď.

Dalším skvělým vylepšením bezmála 30 let staré hry je funkce přetáčení času, která alespoň trochu snižuje jinak poněkud přepálenou obtížnost (byť to tenkrát bylo běžné). Kromě rychlých reflexů se připravte i na řešení hádanek a bloudění v rozsáhlých úrovních.

Příběh vypráví o vědci, který byl unesen mimozemšťany na cizí planetu a nyní se musí vrátit zpátky za rodinou. Přidat zdarma do knihovny si ji můžete v obchodě GOG (odkaz), poté vám zůstane napořád. Jen pozor, máte na to čas jen do čtvrtka 23. 6.

Hra kdysi dostala nepřímé pokračování Fade to Black, ještě letos by pak měla vyjít i oficiální dvojka, pod níž bude podepsán i sám autor originálu Paul Cuisset.