Chystá se nástupce Wii Fit? Nintendo ukázalo novou fitness periferii

Nintendo je svými periferiemi pověstné. Během éry konzole Wii jsme cvičili nejenom s pohybovými ovladači, součástí veleúspěšné „hry“ Wii Fit byla i balanční podložka. Následovníka pro konzoli Wii U rozšířil krokoměr, na aktuální Switch prozatím fitness program od Nintenda spojený s hříčkami chybí. Ale něco se chystá, že by Switch Fit?.

Nintendo zveřejnilo trailer, na němž vidíme novou periferii i různé způsoby, jak se používá. Co prozatím chybí, je pohled na obslužný software a nějaké další informace. Periferie má dvě části: elastický pás, do nějž se vkládá ovladač Joy-Con, a pouzdro, které se připne s druhým ovladačem ke stehnu. Ovladače obsahují gyroskop a akcelerometr, ten vložený do pásu pak změří i vzdálenost a rozpozná obrysy.

Protagonisté předvádějí celou řadu cviků, od běhu po posilování. Zajímavé je, že necvičí sami, ale v místnosti je vždy ještě několik dalších lidí, kteří povzbuzují. Hra tak zřejmě zohlední i sociální aspekt, čemuž nahrává i řada ukázaných měst jako jsou Paříž, Řím či Kjóto.

Více se dozvíme 12. září.