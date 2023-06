Ve Fifě už si můžete zahrát mistrovství světa žen

Co si budeme povídat, popularita ženského fotbalu je daleko nižší, než je tomu u mužské verze. Situace se však v posledních letech začíná zlepšovat a nemalou měrou k tomu přispívá i populární videoherní série FIFA od vydavatelství EA Sports. Ti totiž na propagaci ženského fotbalu usilovně pracují, v aktuálním ročníku FIFA 23 (viz naše recenze) dokonce poprvé v historii umístili ženu i na obal hry.

Vyhrají letošní mistrovství opravdu Američanky? Fotbalové tipy od EA Sports jsou překvapivě přesné.

Nadcházející mistrovství, které se uskuteční od 20. července v Austrálii a na Novém Zélandu pak ze strany EA dostává podobnou péči, jako tomu bylo naposledy u mužské varianty v Kataru. Všichni majitelé hry dostali zdarma obrovský udpate, který přináší vše, co by si fanoušek kopané asi mohl přát. Všech 32 týmů má aktuální soupisky, nesmí chybět oficiální infografika šampionátu, vývojáři pak slíbili, že si dají více záležet i na podobě alespoň těch nejslavnějších hráček, za což byli v minulosti hodně kritizováni (viz náš článek).

Dokonce i pomocí odsimulování všech zápasů předpověděli celkového vítěze turnaje. Trofej nad hlavu by měly prý zvednout fotbalistky USA, které si ve finále poradily s výběrem Německa 4:2. Tento tip bychom nebrali na lehkou váhu, EA Sports už totiž takto správně předpověděli mistry světa čtyřikrát v řadě. Ženské mistrovství je ve Fifě k dispozici už nyní, až šampionát oficiálně začne, plánují se i speciální časově omezené výzvy.