Sedm her Fallout se prodává v akci za zhruba 650 korun

Balíček nazvaný Fallout Bundle prodává obchod Fanatical za 25 euro, což je necelých 650 korun. Zahrnuje sedm her, přičemž všechny se aktivují na platformě Steam.

Obsah bundlu:

První čtyři hry jsou hratelné i na handheldu Steam Deck, zbylé tři sdružuje sada Fallout Classic Collection. Součástí Falloutu 3 i 4 jsou všechna vydaná DLC.

Co se značky týče, nejblíže vydání je televizní seriál Fallout na Amazon Prime. K dispozici bude od 11. dubna a podle Variety se zdá, že už se rovnou počítá s druhou sezonou.

Pokud jde o hry, posledním přírůstkem je Fallout 76 (2020), který při vydání fanoušky příliš nepotěšil. Bethesda to ovšem nevzdala a hru průběžně vylepšuje a zásobuje novým obsahem. Fallout 5 bude, ale: Bethesda začala pracovat po vydání sci-fi Starfield na The Elder Scrolls 6 a Falloutu 5 se plánuje věnovat až po jeho vydání. Je možné, že Bethesda přehodnotí svůj přístup, citelně rozšíří své kapacity a zvládne pracovat na dvou projektech zároveň. V opačném případě si na Fallout 5 počkáme, na základně předchozích zkušeností s délkou vývoje, zhruba deset let.