Podívejte se na první trailer seriálu podle kultovní videohry Fallout

Vloni zaznamenal obrovský úspěch seriál podle videohry The Last of Us z produkce HBO, letos by ho chtěla napodobit konkurenční služba Amazon Prime se svým Falloutem. První trailer ukazuje, že by se jí to mohlo podařit, minimálně co se kulis a zpracování týče, parádně totiž vystihuje atmosféru originálu.

Stejně jako u původní hry sázejí filmaři na výraznou stylizaci a odlehčenost, která trochu ředí bezútěšnost nukleární válkou spálené Země. Jednou z hlavních hrdinek je naivní Lucy (Ella Purnellová), která celý svůj dosavadní život prožila v krytu. Bezpečný úkryt, Vault 33, ovšem bude muset opustit a vydat se na záchrannou misi. Podle spolutvůrce seriálu Jonathana Nolana ji čeká tvrdý střet s realitou.

Na seriálu spolupracuje i vývojář Todd Howard ze Bethesdy, díky tomu se jeho události stanou součástí oficiálního kánonu a mohou se na ně případně odkazovat i další díly série. I když tedy zatím oficiálně jejich výroba nebyla potvrzena.

Premiéry prvního dílu se dočkáme už 11. dubna.