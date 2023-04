Nechutná scéna z Last of Us je nominována v kategorii nejlepší polibek roku

Slavná hudební stanice MTV volí své filmové ceny už od roku 1992, neobvyklý termín předávání je zvolený z důvodu začátku tzv. letního blockbuster období.

V sérii The Last of Us je kontroverzních polibků spousta. Ten nominovaný je však asi ten nejhorší.

Kromě klasických kategorií jako nejlepší film nebo herecký výkon (bez rozdílu pohlaví), mohou diváci hlasovat i v těch neobvyklejších, jako je třeba nejlepší záporák, nejlepší bitka nebo nejlepší polibek.

Tuto cenu si v minulosti odneslo například kovbojské duo ze Zkrocené hory, křehcí gangsteři hledající svojí sexuální identitu ve filmu Moonlight anebo bi teenageři z komedie Já, Simon. Při oznámení nominace The Last of Us jsme tak proto přemýšleli jen nad tím, jestli tvůrci sáhnou po stárnoucích gayích ze třetí epizody nebo náctiletých lezbách z epizody sedm. A ono ne…

Pokud jste ještě seriál neviděli a výše napsané vám připadá jako příliš velký spoiler, dál raději nepokračujte.

Komise si totiž vybrala scénu, ze které se spolehlivě „navalí“ i jiným lidem než jen bigotním homofobům. Ano, tu nejméně pravděpodobnou z konce druhé epizody, kdy postava Joelovy kamarádky Tess nedobrovolně pozná, že se houbovým parazitem dá nakazit i jinak než prostým kousnutím.

Jde o poměrně odvážnou nominaci, a to nejen kvůli tomu, že se zde autoři seriálu výrazně odchýlili od herní předlohy a zcela tak změnili vyznění vyhrocené situace (v originále ji totiž zabijí vojáci organizace FEDRA).

Například podle serveru Polygon tento moment „sexualizuje Tess tím nejděsivějším, nejšmíráčtějším možným způsobem, aniž by jí přitom poskytl nějakou perspektivu nebo dal příležitost něco sdělit,“ sám autor scénáře Neil Druckmann pak o ní mluví jako o potenciálním zdroji nočních můr (nightmare fuel). V rozhovoru pro magazín Variety prozradil, že zde chtěl ukázat, že motivací parazita není samotné násilí, ale jen potřeba se šířit a růst.

No, ať už je to jakkoliv, zrovna v této kategorii si za nás The Last of Us cenu asi nezaslouží.