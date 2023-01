Jak by vypadal Fallout 2 z vlastního pohledu? Vyzkoušejte si to zadarmo

Můžeme tu dlouho debatovat o tom, jestli nejhorší díl značky Fallout je ten čtvrtý, nebo ten šestasedmdesátý, ale to, že tím nejlepším je dvojka, nejspíše nezpochybní nikdo. Partě vývojářů postavené kolem Fearguse Urquharta se v roce 1998 podařilo vylepšit koncept prvního dílu prakticky v každém ohledu a výsledkem je jedna z nejlepších her historie.

Kouzlo hry jednoduše ve 3D nefunguje.

Jestli tehdy bylo tvůrcům možné něco vytknout, tak snad jedině prakticky nulový posun v grafice. Stejně jako třeba u prvních Doomů totiž dokážou z náhodného screenshotu poznat rozdíl mezi Fallouty 1 a 2 jen ti největší fanoušci. Totožný je nejen samotný engine, ale i uživatelské rozhraní. Nabízí se tak otázka, zda by nebylo lepší, kdyby už tehdy v Interplay byli ambicióznější a celé dobrodružství nevytvořili ve 3D, tak jak to později udělal Fallout 3.

Nezávislý vývojář Jonasz Osmenda se po téměř pětadvaceti letech pokusil najít odpověď, když celou hru předělal do perspektivy první osoby. A my tak díky němu už napevno víme, že původní isometrický pohled je přeci jenom lepší.

Samotná hra, kterou si můžete zcela zdarma vyzkoušet na tomto odkazu , a to dokonce i přímo z webového prohlížeče, sice na první pohled obsahuje vše, co má originál, včetně poměrně bohatého editoru postavy, ve výsledku s ním však nemá příliš společného. Ponechme teď stranou, že je zatím v režimu předběžného přístupu, a tak neobsahuje žádnou formu přátelské interakce s okolím, ten hlavní problém je jinde.

Fallout 2 byl od začátku navrhován jako 2D hra, a tak měl hráč vždy přehled o širokém okolí hlavní postavy, nikoliv jen o malém výseku, na který se aktuálně dívala. Skvělé tahové souboje se do 3D nepodařilo přenést ani bohaté Bethesdě, není tak žádné překvapení, že to nevyšlo ani Jonaszovi. Po pravdě řečeno je kvůli tomu hra nyní tak obtížná, že jsem se nedokázal dostat ani za hranice úvodní vísky.

Ale o to ani tak nejde, spíše než regulérní hrou je tento remake zajímavostí, která naplno ukazuje genialitu původního Falloutu 2. Možná by si originál zasloužil nějakou úpravu pro dnešní širokoúhlé monitory, jinak je ovšem dodnes zábavný. No schválně, zkuste se zamyslet nad tím, která 3D hra z té doby dnes vypadá tak dobře.