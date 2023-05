Nevíte, co s víkendem? Hrajte zdarma nejlepší Fallout ve 3D nebo Warhammer

Epic Store tento týden rozdává „jen“ jedinou hru, ale o to je lepší. Fallout: New Vegas je podle mnohých tím vůbec nejlepším dílem legendární série, minimálně tedy z těch, které opustily tradiční izometrické zpracování. A aby to nebylo málo, na Steamu je aktuálně k dispozici i povedená tahová strategie ze světa Warhammera 40 000: Gladius – Relics of War.