Narušil hegemonii Steamu, teď slavný vývojář společnost Epic opouští

Sergej Galjonkin na sebe poprvé upozornil, když zveřejnil projekt SteamSpy, díky němuž široká veřejnost dostala poprvé možnost nahlédnout na do té doby přísně tajené prodeje digitálních her (viz náš článek). Šlo přitom o jeho volnočasovou aktivitu – tou dobou byl zaměstnán u Wargamingu, kde pracoval na World of Tanks.

Vizionářského vývojáře si ale rychle všimli v Epicu, kde před něj postavili nelehký úkol – pomoct vybudovat platformu, která by Steamu mohla konkurovat. A tak se zrodil obchod Epic Store.

Ten v době svého uvedení budil spoustu vášní, ať už kvůli navazování exkluzivních spoluprací s vydavateli nebo díky rozdávání her zdarma, v čemž ostatně pokračuje dodnes.

Galjonkinovy schopnosti mu zajistily, že se nestal jedním z víc než osmi set lidí, které minulý měsíc postihlo masivní propouštění, přesto se rozhodl Epic opustit. Společnost se podle jeho slov posunuje na další úroveň a on už cítí, že jsou k tomu zapotřebí jiní lidé než on.

Rozhodně však neodchází s hořkostí, naopak. Pochvaluje si, že se za jeho působení ve firmě podařilo narušit pro vývojáře nevýhodné dělení se o zisky v poměru 70:30, stejně jako díky Fortnite ukázat, že free 2 play hra nemusí být automaticky pay 2 win. Zároveň oceňuje obrovský finanční dar v hodně víc než tři miliardy korun, který Epic poskytl jeho rodné Ukrajině po vypuknutí války s Ruskem (viz náš článek).

Závěrem pak fanoušky ujistil o tom, že chce být nadále součástí herního průmyslu, ke kterému se nyní bude moct vyjadřovat daleko svobodněji než dosud.