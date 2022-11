Stáhněte si zdarma jednu z nejlepších Star Wars her posledních let

Dlouhé roky sedělo vydavatelství Electronic Arts na značce Star Wars jako žába na prameni a zcela ignorovalo její ohromný potenciál. Dva roky starý vesmírný simulátor Squadrons tak představuje jednu z mála příležitostí, jak oblíbený svět navštívit v moderní grafice.

Ono slovo simulátor berte samozřejmě s nadhledem, hra je ryzí sci-fi, kde lasery protínající vesmírné vakuum stylově zvučí, stíhačky se otáčejí na pětníku a o nějaké newtonovské fyzice zasažených objektů vůbec nemůže být řeč. Kdo by si ovšem stěžoval, když se to hraje tak skvěle?

K dispozici je krátká kampaň, ve které si střídavě zahrajete za „hodné“ rebely i „zlé“ Impérium. Na to, že je to střílečka, je zde poměrně dost rozhovorů, ale to není na škodu. V samotných misích se dostanete za knipl malé stíhačky a jste vysazováni na různé mise. Dojde na útoky na veliké lodě, obranu konvojů, ale třeba i nenápadné plížení mezi meteority.

Kampaň je fajn, ale v naší recenzi jsme kritizovali její krátkost, což vás ovšem při cenovce 0 Kč moc trápit nemusí. K dispozici je i multiplayer, který by kvůli nové várce hráčů mohl chytit druhý dech. Vypíchnout musíme i skvělou podporu virtuální reality.

Star Wars: Squadrons si můžete stáhnout a aktivovat na stránkách obchodu Epic Store (odkaz), poté vám zůstane v knihovně napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do 1. prosince, poté bude v nabídce nahrazena k jinou. A když už jsme u těch her zdarma, tak konkurenční GOG rozdává zajímavou plošinovku Narita Boy (odkaz), tam si ale musíte ještě více pospíšit.