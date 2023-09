Nenáviděný šéf rozzuřil vývojáře. Před oznámením změn prodal své akcie

O to, aby se představy herních designerů přenesly z návrhářských papírů do funkční podoby, se stará herní engine. Jak ti jazykově vybavenější již vědí, slovo engine znamená v angličtině motor a lepší přirovnání by se jen těžko hledalo.

Engine Unity je technologicky na výši, přesto se od něj vývojáři odvracejí.

Ať už se scenáristé, grafici a vůbec všichni ostatní jakkoli vyřádí na vnější „karoserii“ hry, vždy musí brát ohled na to, aby to zvolený motor dokázal utáhnout. Engine není totiž zodpovědný jen za grafiku, ale prakticky za vše ostatní, simulací fyziky a zvukem počínaje, síťovým kódem a umělou inteligencí konče.

Některé společnosti si své enginy vytvářejí samy pro svojí potřebu, většina z nich však využívá již hotová řešení. Těmi aktuálně nejvyužívanějšími jsou Unreal a Unity. Každý má své výhody a slabiny a také jiný monetizační model, kterým za jeho využívání vývojáři platí. Unity ovšem nyní všechny své zákazníky šokovala zásadní změnou pravidel, která jim může skokově zdvihnout náklady, a to až tak moc, že se některým z nich už prý nadále nevyplatí vytvářet hry.

Na enginu Unity je postavený třeba český hit Beat Saber.

Pokud totiž nějaká na Unity postavená hra prodá 200 tisíc kopií a zároveň vydělá více než 200 tisíc dolarů (cca 4,5 milionu Kč), budou muset vývojáři z každé další prodané kopie zaplatit poplatek dvacet centů (cca 4,50 Kč). To pro laika nevypadá jako úplně likvidační částka, nota bene když se bude týkat jen větších hráčů na trhu, protože prodat 200 tisíc kopií už je pro většinu nezávislých tvůrců nedostižná meta. Přesto se proti tomuto záměru okamžitě vyrojila spousta protestů.

A pořádně ostrých! Například studio Massive Monster zodpovědné za letošní hit Cult of the Lamb (naše recenze) zveřejnilo animaci žabáka, který se na logo Unity vykálí, vývojáři z Aggro Crab se přiznali, že to ku*evsky nenávidí, Tom Fracis (Heat Signature) pak krok označil za neuvěřitelnou prasárnou (scumbag move), a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Bude Epic Store ještě rozdávat hry na enginu Unity? Vývojářům by se to už patrně nevyplatilo.

Co jim tedy vadí? Tak za prvé způsob komunikace, nebo lépe řečeno nekomunikace, jaký Unity pro takto zásadní krok zvolilo. Strohé oznámení na oficiálních stránkách a sociálních sítích totiž vyvolalo spoustu otázek, na které dlouho nikdo neodpovídal. Nejde totiž o prosté zdražení služeb, na něž jsou ostatně všichni zvyklí i z jiných oblastí života, ale o zásadní změnu pravidel, která hrozí rozbít dosavadní distribuční praktiky. Bude se poplatek platit i za demoverze? Za hry zahrnuté v předplatných typu Game Pass? Za hry rozdávané zdarma například přes Epic Store? A jak se to celé bude vlastně sledovat a dokazovat?

Pravdou je, že Unity na některé z těchto otázek později dokázalo odpovědět, důvěra už však byla podkopána a bude se jen obtížně vracet.

Vývojáři Cult of the Lamb oznámili, že svoji hru stáhnou z prodeje.

Špatnému obrazu společnosti pak navíc příliš nepomohlo vedení společnosti, které krátce před změnou pravidel prodalo část svých akcií v hodnotě milionů dolarů. Samotného šéfa společnosti Johna Riccitiella ovšem mediální šrám asi příliš netrápí, jeho popularita u veřejnosti už totiž dávno nemá kam klesat. Právě pod jeho vedením se Electronic Arts opakovaně stali nejméně populární firmou ve Spojených státech, právě on je zodpovědný za „zničení“ hráči oblíbených sérií a studií. Loni pak v rozhovoru na téma mobilních her nazval všechny vývojáře, kteří už od samotného počátku vývoje nemyslí na následnou monetizaci, zkur***ými idioty (psali jsme tady).