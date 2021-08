EA koupili a zavřeli desítky studií, přesto mají pocit, že jim lidé křivdí

Videohry jsou lukrativní a trvale rostoucí byznys, ve kterém se točí miliardy dolarů ročně.



Mysleli EA tou příkladnou péčí studio Bioware, které namísto vyhlášených RPG her muselo vytvořit “live service“ Anthem?

Na vrcholu potravního řetězce jsou zdánlivě zdarma dostupné free 2 play tituly jako Candy Crush Saga nebo Fortnite, které tahají dětem a jejich rodičům peníze z kapes sofistikovaným mechanismem mikrotransakcí. Příběhové tituly, které v podstatě vytvářejí interaktivní alternativu hollywoodským blockbusterům, jsou sice také velice ziskové, ovšem tzv. live-service hry dokážou vydělat násobně více. A to o tolik, že mnohá zavedená studia opouštějí svůj doposavad úspěšný model a vydávají se tímto směrem.

Propagátorem tohoto trendu je vydavatelství Electronic Arts. Co na tom, že opakovaně vítězí v hlasováních o nejméně oblíbenou společnost herního průmyslu (mimo jiné i loni u nás, viz náš článek), díky mnohamilionovým sériím jako je FIFA, Battlefield nebo The Sims dokážou každoročně vykazovat obrovské zisky.

Nebo Maxis, kteří si pod jejich vedením zničili značku Sim City a teď tvoří jen nekonečné datadisky k The Sims?

K těmto lukrativním značkám se před dvěma roky přidali i Apex Legends, když je k dnešnímu dni vyzkoušelo již přes 100 milionů hráčů. Za hru je zodpovědný interní tým Respawn, založený bývalými autory neméně úspěšné série Call of Duty, které patří do širokého portfolia EA od roku 2017.

Obrovský úspěch této týmové střílečky přinesl akcionářům další miliony dolarů na dividendách, zároveň však dokonale ukázal, na kolik je vedení spolčenosti odtrženo od tradiční hráčské komunity. Ve výroční zprávě akcionářům si totiž finanční ředitel společnosti Blake Jorgensen postěžoval na to, že veřejnost nedokáže dostatečně ocenit způsob, jak úspěšně prý toto mamutí vydavatelství dokáže zařadit nově skupovaná studia do své infrastruktury.

Jenže právě nedůstojné zacházení se zavedenými značkami je jedním z hlavních důvodů, kvůli kterému ta nejvíce vášnivá část hráčské obce nemůže Electronic Arts přijít na jméno. V minulosti již nakoupili desítky do té doby výtečně fungujících vývojářských studií, které poté tak dlouho nutili k ústupkům, až je nakonec v tichosti zavřeli.



Z těch nejslavnějších připomeňme Bullfrog a Westwood z jejichž renomovaných strategií Dungeon Keeper a Command & Conquer udělali EA laciné mobilní hříčky či třeba specialisty na upovídaná RPG Bioware, jejichž Anthem skončil vyloženě fiaskem (viz náš článek). Seznam zavřených studií ovšem čítá desítky položek včetně takových legend, jakými byli Origin, Pandemic nebo Visceral. Namísto integrace se tak spíše nabízí slovo asimilace, po původní filozofii totiž nezůstalo po pohlcení od EA skoro nic.

„Nemyslím si, že nás za tu práci lidé dostatečně oceňují, ale je mi to vlastně úplně jedno,“ přiznal Jorgensen v závěru svého příspěvku bez skrupulí, že jim vlastně na názorech herní komunity příliš nezáleží.



Anebo zrušené Visceral, jejichž Dead Space už se vrátí jen ve formě remaku?

Je hezké, že Respawn během dvou let vydělali více než 2 miliardy dolarů, obzvláště, když jsou jediným studiem, které dokázalo v poslední dekádě vytvořit solidní single-playerovou Star Wars hru. Z pohledu hráčů jsou však jen výjimkou potvrzující pravidlo.

Poté, co Ubisoft prozradil, že svojí budoucnost vidí ve free 2 play hrách (viz náš článek), se i EA připojují k trendu, který konzervativně zaměřené fanoušky videoher nechává na holičkách. Ještěže je tolik jiných vydavatelství, která se nadále soustředí na opravdové hry.