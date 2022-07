Kdo nemyslí na monetizaci už během návrhu her, je idiot, tvrdí šéf Unity

Kdyby se dnes pořádala soutěž o nejméně oblíbeného muže videoherního průmyslu, s největší pravděpodobností by vyhrál CEO společnosti Activision-Blizzard Bobby Kotick (proč tomu tak je, si můžete přečíst v našem profilovém článku). Nebylo tak tomu ovšem vždy, ještě v minulé dekádě tento nelichotivý titul patřil Johnu Riccitiellovi. Právě pod jeho vedením se Electronic Arts opakovaně stali nejméně populární firmou ve Spojených státech, právě on je zodpovědný za „zničení“ hráči oblíbených sérií a studií.

Engine Unity necílí jen na výrobce her, své použití má i ve filmovém průmyslu.

Tento muž nyní vede společnost Unity, která poskytuje jiným vývojářům stejnojmenný engine pro výrobu vlastních her. Že jde o tvrdého obchodníka, pro kterého jsou hry prostě jen produkt, který je potřeba co nejvíce zhodnotit, je dávno známé. A vlastně na tom není nic špatného.

Herní průmysl je prostě byznys a je potřeba, aby nad všemi těmi kreativně nadanými vývojáři s hlavami v oblacích byl někdo, kdo dokáže jejich často nerealistické nápady zkrotit. Riccitiellovo vyjádření v rozhovoru pro magazín PocketGamer.biz na téma vývoje mobilních her bylo ovšem až příliš cynické a vymezila se proti němu řada zkušených vývojářů.

Breogán @BreoganHackett John Riccitiello thinks I'm an idiot.



I think he's a little greedy capitalist pig who only cares about money.



I'm so tired of people like him ruining things I love. oblíbit odpovědět

V rozhovoru o vhodné monetizaci her totiž prohlásil, že i když si váží a má v oblibě vývojáře, kteří se snaží vytvořit co nejlepší zážitek pro zákazníky a nemyslí na monetizaci už během prvotního návrhu hry, jsou to také jedni z největších zk***vených idiotů (some of the biggest fucking idiots). V kontextu celého rozhovoru sice toto vyjádření nepůsobí tak drsně, protože Riccitiello takové vývojáře přirovnává spíš k elitářským výrobcům luxusních aut, jako je třeba Ferrari, i tak na něm odborná veřejnost nenechala nit suchou.

I když to lidé jako Riccitiello a bohužel ani podstatná část fanoušků nechápe, vývoj her je pro mnohé vývojáře způsob, jak se vyjádřit. Mnozí z nich mají i jiné ambice, než vydělat spoustu peněz a odbavovat přání širokého publika. A buďme za to rádi, jinak bychom tu měli jen free 2 play battle royale střílečky a open world akce s postavičkami od Marvelů.

Riccitiello se nakonec za svá slova následně omluvil na Twitteru a články o svém nepovedeném výroku označil za clickbait.