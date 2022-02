Dunu nikdy skutečně neovládnete. První gameplay z nové hry vypadá skvěle

Zájem o Dunu loni výrazně povzbudil povedený stejnojmenný sci-fi snímek, který režíroval Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Příchozí). Chystanou herní adaptaci Dune: Spice Wars má pod taktovkou studio Shiro Games, které před lety zabodovalo skvělou strategií Northgard.

„Nejdříve musíte přežít, pak se snažit porozumět zemi,“ říká hlas průvodce v prvním gameplay traileru, který nám ukazuje, že Dune: Spice Wars nebude real-time strategie ze staré školy. Ostatně tvůrci už dříve prozradili, že hra ponese prvky 4X, tedy Explore, Expand, Exploit a Exterminate.

Koření je nejcennější surovinou ve vesmíru. Koření prodlužuje život, rozšiřuje vědomí a umožňuje mezihvězdné cestování. Bojovat budeme za jednu z několika frakcí a kromě silné armády a expanze se budeme moci opřít například o tajné agenty, kteří sabotují plány protivníka, či budeme hlasovat o politických usneseních.

Jak to celé bude fungovat, zjistíme už brzy. Hra se na jaře objeví v předběžném přístupu na Steamu, v němž pobude zhruba rok. Early Access verze obsáhne čtyři plnohodnotně hratelné frakce, zatímco multiplayer bude přidán později.

„Na tomto univerzu nám velmi záleží a existují miliony fanoušků, kteří cítí stejně silný vztah ke zdrojovému materiálu jako my. Jsme skalní fanoušci Duny a strategií, takže je to do značné míry hra od fanoušků pro fanoušky,“ řekl Sebastien Vidal, CEO studia Shiro Games.

Trailer nám pak v závěru připomene, že ať už dobýváme, manipulujeme nebo zničíme kohokoli, Dunu nikdy skutečně neovládneme. To se ještě uvidí.