Chystá se survival Duna. Přežijte na nejnebezpečnější planetě ve vesmíru

O hře Dune: Awakening toho zatím mnoho nevíme. Byla odhalena v rámci zahajovací ceremonie herní akce Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem a kromě teaseru tvůrci zveřejnili ještě pár informací, aby nás přece jen trošičku navnadili na něco konkrétnějšího.

Dune: Awakening samozřejmě vychází z knížek Franka Herberta. Tvůrci ze studia Funcom ovšem přiznávají inspiraci i loňským filmem, který režíroval Denis Villeneuve, a zároveň sami chtějí rozvíjet svoji představu o značce.

Co se zpracování týče, půjde o survival MMO – tedy hru, v níž se budeme snažit přežít na planetě Arrakis a během svého putování budeme narážet na ostatní hráče. Funcom přitom není v žánru MMORPG a survival her nováčkem, vzpomeňme například Secret World či Conan Exiles. Duna má prý drsnost a kreativitu her o přežití kombinovanou se sociální interaktivitou velkých her v otevřeném světě.

Budeme stavět úkryty proti písečným bouřím, vyhýbat se obřím písečným červům, prozkoumávat ruiny zapomenutých biologických testovacích stanic či prohledávat vraky zřícených lodí. Vypravíme se do nezmapovaných sektorů, v nichž se budeme snažit něco ukořistit, než bouře posune písky a krajina se změní, což zní zajímavě.

Samozřejmě budeme schraňovat koření. Koření je nejcennější surovinou ve vesmíru. Koření prodlužuje život, rozšiřuje vědomí a umožňuje mezihvězdné cestování. Což znamená, že své zásoby musíme uchránit před útoky nepřátelských frakcí či nájezdníky. Budeme stavět pevnosti. Tím se dostáváme k bojům, které mají zahrnovat vozidla i ornitoptéry. Tvůrci přímo zmiňují, že bitvy budou masivní.

„Funcom posouvá hranice žánru MMO již dvacet let. Tam jsou naše kořeny. Na to jsme navázali hrou Conan Exiles, naším prvním velkým úspěchem v oblasti survivalu. S Dune: Awakening propojujeme žánry survival a MMO a vytváříme něco skutečně jedinečného a ambiciózního v rámci univerza, které nás všechny tak baví,“ věří CEO Funcomu Rui Casais.

Dune: Awakening míří na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Datum vydání prozatím nebylo oznámeno, počítá se ovšem s betaverzí, do níž se můžete přihlásit zde.