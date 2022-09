Fanoušci se snaží obnovit původní zrušenou verzi Duke Nukem Forever

Příběh prokletého vývoje Duke Nukem Forever je dobře známý, od prvního oznámení hry do jejího vydání uběhlo neuvěřitelných 14 let (což mimochodem stačí k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, viz náš článek). Nakonec to ovšem nedopadlo, a když v roce 2011 nakonec přeci jen vyšla plná verze, byla něčím úplně jiným, než bylo původně slibováno (viz naše recenze). Přitom nechybělo mnoho a hráči mohli skutečně dostat to, co jim v roce 2001 sliboval na svoji dobu bombastický E3 trailer.

Duke Nukem Forever v průběhu let Duke Nukem Forever se stal proslulým už dlouho před svým vydáním, protože tolik odložených vydání se jen tak nevidí. Ne nadarmo vešel ve známost jako Duke Nukem Forever in Development (Duke Nukem Navždy ve vývoji). Vybrali jsme jen pár základní dat, ale věřte, že historie hry je mnohem složitější. 1997 – Studio 3D Realms oznamuje vývoj pokračování Duke Nukem 3D. Vydání je naplánováno na rok 1998.

1998 – Objevuje se první trailer.

1999 – Tvůrci oznamují, že ústřední song nahraje skupina Megadeath.

2000 – Take-Two Interactive získává práva na hry Duke Nukem. O rok později vzniká slavný E3 trailer.

2006 – Velké množství zaměstnanců odchází z 3D Realms do Gearbox Software.

2008 – 3D Realms uvolňuje oficiální obrázky.

2009 – Triptych Games se dohodlo s 3D Reamls na spolupráci na Duke Nukem Forever.

2011 – V červnu je uvolněno demo, o pár dní později vychází kompletní hra

V květnu letošního roku na internet unikl dobový prototyp, ze kterého je patrné, že vývoj tehdy byl už ve velmi pokročilé fázi (viz náš článek). Z hráčského hlediska nejsou tato data příliš zajímavá, kromě spousty poznámek ke scénáři, jde především o nedokončené mapy všech úrovní, které ani neobsahují nepřátele.

Pro „digitální archeology“ je to však bezedná studna inspirace a zajímavostí a tak se rychle zformovala skupina fanoušků, kteří se tyto fragmenty pokouší dát dohromady a ze všech dostupných materiálů zrestaurovat hru tak, jak asi měla původně vypadat. Na „DNF2001 Restoration Project“ (viz stránky projektu) se podílí víc než 100 nadšenců nejrůznějších specializací z celého světa, přesto výsledek v nejbližší době očekávat nemůžeme.

V plánu je, vydávat hru po částech a poté ji dále ladit podle reakcí hráčů. Na to, jak jim jde práce od ruky, se můžete podívat v následujícím traileru.