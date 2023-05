Doom už funguje i v teletextu. Před dvaceti lety by to byla velká věc

Zatímco díky relativně novým dílům série asi i dnešní mládež tuší, co je to Doom, pojem teletext už raději vysvětlíme. Takže, milé děti, trocha toho boomerského poučování.

Ve skutečnosti Doom v teletextu neběží, ale je skrz něj „jen“ upraven výsledný obraz. Ale nebuďme puntičkáři…

Hodně zjednodušeně můžeme říct, že teletext byl primitivní předchůdce dnešního internetu. Šlo o jakousi nadstavbu běžného televizního programu, která využívala zbytkovou kapacitu v analogovém vysílání pro zobrazení textových informací.

Nejčastěji ho lidé používali pro zobrazení sportovních nebo loterijních výsledků, populární byly ale i různé kvízy a vědomostní hry. Česká televize dokonce tuto technologii stále používá, za oblíbený zdroj informací ho pak ještě v roce 2020 označoval tehdejší prezident Miloš Zeman. V době běžně dostupného připojení k celosvětové síti už je ale jinak vyloženě okrajovou záležitostí.

Doom na teletextu je sice mnohem ošklivější než originál, ale hrát se dá. Skoro…

Ani to však nezabránilo uživateli, který si na internetu říká Lukneu, aby skrz něj rozběhal i populární střílečku Doom. Nebylo to nic snadného a vyžádalo si to spoustu ústupků, ale nakonec se to podařilo a výsledek si můžete užít i vy (viz oficiální odkaz). I když tedy jeho zprovoznění je tak komplikované, že si možná vystačíte s přiloženým videem.

Jestli se ptáte, proč někdo strávil hodiny duševního úsilí snahou zprovoznit čtvrt století starou střílečku na prehistorickém hardwaru, a to ještě v pořádně osekané grafice, tak vězte, že jde v první řadě o vtip. Komunita se totiž dlouhodobě snaží rozběhat Doom na těch nejobskurnějších zařízeních, jako je třeba termostat, digitální fotoaparáty, ultrazvuk, těhotenský test nebo třeba čtečka elektronických knih (viz náš článek). Pravdou je, že po teletextu už nezbývá příliš možností, kam celý koncept ještě posunout.