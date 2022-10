Po těhotenském testu či ledničce lze hrát Doom i v Poznámkovém bloku

Dnes již ikonická střílečka Doom z roku 1993 běží v aplikaci Poznámkový blok v 60 fps, jen se k vykreslení používá znaková sada. Zblízka není obraz dobře rozpoznatelný, když ovšem okno zmenšíte, nebo se podíváte zdálky, hru bezpečně rozeznáte.

Autor projektu, vývojář Sam Chiet, dodal, že záběry nejsou zrychlené a nijak nemodifikoval kód souboru notepad.exe. „Je to plně hratelné, interaktivní, žádné falšování. Přesně takto to vypadá,“ napsal ke zveřejněnému videu.

Svůj projekt pojmenovat DOOMpad a zveřejnil ho na stránce zde, takže s trochou šikovnosti si můžete zahrát Dooma v Poznámkovém bloku také. Projektu si všiml i tvůrce Dooma John Romero, který celý počin okomentoval slovem „neuvěřitelné“.

K čemu je to dobré, asi tušíte, ostatně autor svůj postoj shrnuje v následující větě: „Život mi nemůže nijak zabránit v tom, abych v různých hloupostech hledal smysl.“ Takže tak.

Tomu, na čem všem běhá Doom, jsem se již dřív věnovali v tomto článku. Za zmínku stojí například:

Tlačítkový telefon Sony Ericsson K800i

Digitální fotoaparát

Piáno

Těhotenský test

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv