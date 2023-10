Skoro jako by peklo zamrzlo. Diablo IV přeci jen vyjde i na Steamu

Blizzard vydal svojí online platformu Battle.net již v roce 1997, tedy šest let před spuštěním digitálního obchodu Steam. Dosud představoval jedinou cestu, jak si zahrát populární značky jako Warcraft nebo Starcraft, časem se jeho exkluzivitami stala i klíčová značka ze stáje Activisionu Call of Duty a některé další hry.

Na Steamu už si Diablo 4 můžete přidat do seznamu přání.

Nyní to vypadá, že se situace mění a Blizzard své portfolio pomalu vypouští i na Steam. Pravda, u první vlaštovky, kterou byl Overwatch 2 to nedopadlo úplně nejlépe, okamžitě po vydání hru zavalily negativní recenze (viz náš článek). U Diabla 4 to snad dopadne lépe.

Především proto, že je to opravdu povedená hra (viz naše recenze). Ano, první sezona dodatečného obsahu se sice příliš nepovedla, ale to nic nemění na tom, že základní principy stále fungují na výbornou.

Diablo 4 se na Steamu objeví již 17. listopadu se všemi vymoženostmi, na které jsou hráči zvyklí. Nebudou tak chybět achievementy, přímé propojení s přáteli nebo podpora Steam Decku. Bez Battle.netu se ovšem zcela neobejdete, hra totiž stále poběží na infrastruktuře Blizzardu, takže bude nutné mít tam zaregistrovaný profil.