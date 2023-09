Obchod Steam oslavil dvacet let od svého vzniku, změnil herní svět

Spuštění Steamu 12. září roku 2003 bylo skromné a nijak neodpovídalo významu, který tato platforma pro herní průmysl nakonec měla. Většina lidí ho zaznamenala až o rok později, jeho instalace totiž byla podmínkou ke spuštění tehdy vydaného hitu Half-Life 2.

Za posledních 15 let se interface Steamu příliš nezměnil.

Příliš pozitivních reakcí se ovšem nedočkala. Obzvláště ne u nás. Spousta lidí se tehdy totiž ještě na internet dostávala pomocí modemu za stovku na hodinu, navíc byla krabicová verze hry navázaná na jeden konkrétní účet, a nebylo ji tedy možné po dohrání prodat v bazaru. Z dobové diskuze pod naší recenzí vybírám jednu typickou reakci tehdejšího čtenáře: „Děsil jsem se toho, že 5 CD bude děsný „vopruz“. Ha ha ha… Nakonec se ukázalo, že to bylo to nejmenší, co mě mohlo otravovat při instalaci. Když už jsem vypisoval padesátý formulář, prozradil pomalu přístup k bankovnímu kontu a neustále čekal až komp, resp. Steam dokončí nějaké šílené operace, tak jsem měl sto chutí celou instalaci zrušit! Možná to nezabralo dvě a půl hodiny, ale každopádně to byl časový rekord jako ještě nikdy předtím. Nechutné.“

A dnes? Dnes se lidé vztekají, že si někdo vůbec dovolí Steam nepoužít, jak dokládají bojkoty při spuštění konkurenčního Epic Store.

Značka Steam už vstoupila i na trh přenosných herních konzolí. A patří tam k lídrům.

Steam, původně zamýšlený jen jako distributor automatických herních aktualizací, se totiž stal revoluční aplikací, která bez přehánění zcela změnila herní průmysl jako takový. Digitální prodej her otevřel dveře nezávislým vývojářům, zadupal do země prodej fyzických kopií, díky rozumným cenám si může dnes zahrát kvalitní hry za pár korun opravdu každý a Early Access umožnil vyrábět hry prakticky na zakázku komunity.

Kulaté výročí slaví Steam po svém – velikou slevovou akcí. Mnohé tituly jsou k dispozici i za desetinu původní ceny. Dlouhodobí uživatelé pak dostanou i několik kosmetických dárečků, jimiž si mohou vyzdobit svůj profil. Tak schválně, kdo z našich čtenářů je služebně nejstarší? Já jsem se poprvé připojil v dubnu 2012.