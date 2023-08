Overwatch vyšel na Steamu, hráči mu připravili kruté přivítání

V Blizzardu si od uvedení Overwatch 2 na Steamu zřejmě slibovali zastavení úbytku hráčů, kteří tuto kdysi milovanou střílečku postupně opouští. Teď ale svého rozhodnutí nejspíš litují, protože dlouho připravovaný přesun dopadl z marketingového hlediska katastrofálně – hráči okamžitě využili novou platformu k vyřizování účtů s vývojáři.

Hodnocení Overwatch 2 na Steamu

Výsledkem je ukázkový případ review bombingu: z víc než sta tisíc uživatelských recenzí je jich v době psaní článku 91 procent negativních, což činí hru nejhůř hodnocenou vůbec. Hněv fanoušků je z části pochopitelný, mnohým vadí příliš malé změny oproti prvnímu dílu a nedostatek obsahu, další narážejí na vydřidušské mikrotransakce nebo nenaplněné sliby o příběhových misích. Obrovskou část z negativních recenzí pak mají na svědomí Číňané, kteří Blizzardu stále nemohou odpustit ukončení oficiální podpory jejich trhu.

Přestože už také máme pocit, že tato značka má své nejlepší dny za sebou, review bombing nám nepřijde jako ideální řešení. Ostatně na Metacriticu je hra v červených číslech už několik měsíců a ničemu to evidentně nepomohlo.

Na druhou stranu, některé „hejtující“ recenze nás docela pobavily. „Lidé, kteří vytvářejí Overwatch porno, pracují daleko lépe než lidé, co dělají Overwatch,“ glosuje například jedna z nich s narážkou na dlouhodobouou oblibu značky na serveru Pornhub (viz náš článek). „Pokud vývojáři chtějí kladnou recenzi, bude je to stát třicet dolarů,“ dává Blizzardu sežrat špatně nastavený finanční model další z uživatelů, jiný zase dává její neuspokojivý stav do kontextu s nedávnou kauzou sexuálního obtěžování ve firmě: „Nejsem si jistý, jestli se Blizzard chová hůř k hráčům nebo svým zaměstnankyním.“

A taková to byla ještě nedávno oblíbená firma…