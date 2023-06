Diablo 4 vydělalo během prvních pěti dnů pekelných 666 milionů dolarů

Kolik se prodalo kopií, nevíme, Blizzard nás i nadále raději zásobuje různými zábavnými čísly. Hráči ve hře zabili od spuštění předběžného přístupu 276 miliard démonů, což je 35násobek celosvětové populace. A naopak, hráči byli během své pouti v Sanctuary zabiti více než 316 milionkrát, z toho pět milionů padlo za oběť Butcherovi.

Na maximální úroveň v režimu Hardcore, v němž je smrt trvalá, to dotáhlo 163 hráčů. Mimochodem, tipli byste si, které povolání je mezi hráči nejpopulárnější? Správná odpověď zní: Sorcerer.

„Jménem společnosti Blizzard chceme poděkovat milionům hráčů po celém světě, kteří se ponořili do hry Diablo IV,“ řekl Mike Ybarra, prezident společnosti Blizzard Entertainment.

Diablo 4 se odehrává padesát let po událostech v Reaper of Souls a vypráví příběh o návratu Lilith, dcery nenávisti, do říše smrtelníků Sanctuary. Na výběr je pět povolání: Barbarian, Sorcerer, Rogue, Necromancer a Druid, které si lze volbami v košatých talentových stromech přizpůsobovat. Vizuálně se hra vrací k temným kořenům.

Tvůrci tentokrát plánují hráče zásobovat větším množstvím obsahu a častěji. První sezonu máme očekávat zhruba v polovině července a pracuje se už na dvou expanzích.

„Akční hra na hrdiny Diablo 4 se v mnoha ohledech vrací ke kořenům. Namísto zbytečných experimentů sází na léta prověřenou hratelnost, vypilované audiovizuální zpracování a nečekané měřítko,“ píšu v první části recenze na Bonuswebu.