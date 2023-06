Whoopi Goldbergová se zlobí, že nemůže hrát zakoupené Diablo na svém Macu

Aktuální mánii kolem Diabla 4 neunikla ani jedna z vůbec nejoblíbenějších černošských hereček Whoopi Goldbergová. Držitelka těch nejprestižnějších ocenění, jako je Oscar, Emmy, Zlatý Globus nebo BAFTA, si však na rozdíl od milionů hráčů porcování démonů zatím užívat nemůže. Důvodem je fakt, že se společnost Blizzard tentokrát vykašlala na podporu počítačů od Applu a tak hru jednoduše nemůže spustit, ani když si ji legálně zakoupila.

Svoji nespokojenost si proto nenechala pro sebe a vyvěsila na Instagram video, ve kterém se do autorů nevybíravým slovníkem opřela.

Ano, najdou se i hlasy, které se sedmašedesátileté herecké ikoně posmívají, že si měla dopředu pořádně pročíst seznam podporovaných platforem, většina jí ale za její nadšení tleská. Už teď sice existuje funkční řešení v podobě emulátoru, nejen pro Whoopi by ale bylo daleko jednodušší, kdyby Blizzard podporu Maců oficiálně dodělal. Když to šlo v předchozích dílech, proč by to nemohlo jít i v tom novém?