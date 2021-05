Zombie akce Dead Island 2 bude zřejmě na PC exkluzivitou pro Epic Store

V posledním roce už emoce kolem digitálního obchodu Epic Store poněkud utichly, aktuálně probíhající soudní řízení mezi Epicem a Applem ovšem tuto problematiku opět dostává do centra dění. Poté, co jsme se dozvěděli, kolik Epic stojí rozdávání her zdarma a kolik jim vydělává Fortnite (viz náš článek), se zjistilo, jakou další exkluzivitu se jim podařilo navázat.



Loni na veřejnost unikly záběry z nedodělané verze z roku 2015. Nevypadaly dobře.

Má jí být pokračování vynikající zombie hry Dead Island (naše recenze). Situace sice není oficiálně potvrzená, dokument pochází z roku 2019, ale ve stejné souvislosti zmíněné Saints Row už na Epicu jako exkluzivita loni vyšlo.

Otázkou je, kdy se tak stane. Vývoj Dead Island 2 rozhodně nepůsobí idylicky a mnohokrát se spekulovalo, že byl celý projekt zrušen. Čas od času se dozvíme informaci, že se na hře stále pracuje, ale nic konkrétního jsme už od autorů dlouho neslyšeli. Možná, že finanční injekce od Epicu bude tím správným impulzem, který pomůže celý projekt úspěšně dotáhnout do konce.