Další velký herní podvod? The Day Before vypadá každým dnem hůř a hůř

Vývoj her je poměrně sofistikovaná disciplína a jen výjimečně se stává, že by se v jeho průběhu něco nepokazilo. Na druhou stranu některé tituly tak nějak „smrdí“ od samotného oznámení a spíše než na lákání dalších fanoušků se musí jejich autoři soustřeďovat na to, aby vůbec dokázali, že nejde jen o podvod.

Mezi zdroje inspirace evidentně patří The Division a State of Decay.

Máme tu Star Citizen, který už vybral skrz crowdfunding přes 12 miliard (!) korun a výsledek je stále v nedohlednu. Máme tu Abandoned jehož tvůrci poněkud nezvládli kryptickou komunikaci a fanoušci japonské vývojářské legendy Hidea Kojimy jim kvůli tomu posílají výhrůžky smrtí (viz náš článek). Do této nelichotivé společnosti se nyní dostal i projekt The Day Before, který byl jednu dobu nejočekávanější hrou na Steamu, ještě v lednu jsme ho řadili mezi potenciální hity roku 2023. A to navzdory tomu, že už loni vývojáři hasili menší skandál, když žádali fanoušky, aby jim pomáhali pracovat na hře bez nároku na honorář.

Oproti letošním průšvihům to byla ještě prkotina.

The Day Before měl původně vyjít už počátkem března, ale byl nečekaně odložen až na listopad. To se sice v herním průmyslu stává běžně, většinou se ovšem o odkladu dozvídáme mnohem dřív. Že by ale někdo smazal steamový profil hry, notabene když už měl na sobě „navěšeno“ tolik fanoušků, to vidím za své působení v herním průmyslu asi poprvé. Autoři nepříjemnou situaci vysvětlují tím, že je to kvůli probíhajícímu sporu o údajné porušení autorských práv, který nijak nenarušuje samotný vývoj. Tím ovšem příliš své publikum moc neuklidnili. Zajistit si potřebné licence musí být přeci jedním z prvních kroků, které před oficiálním oznámením každé studio udělá.

Internetem tak začaly kolovat zvěsti, že jde ze strany studia Fnatic jen o podvod a samotná hra ve skutečnosti ani neexistuje. Podobných ohlasů bylo tolik, že vývojáři raději zveřejnili krátké video člověka, který prototyp jejich hry skutečně hraje. Samozřejmě i to by mohl být podvod, vyžadoval by však poměrně spoustu práce (například zkoordinovat pohled kamery s pohybem myši).

Když bylo zveřejněno rovnou deset minut dalších záběrů ze hry, lidé skutečně uvěřili v její existenci. Že by to situaci uklidnilo, se říct nedá. Ukázané totiž nepřesvědčilo.

„To je ten nejnudnější gameplay, jaký jsme kdy v životě viděl,“ píše například jeden divák na Redditu, další zase poznamenává, že už se nebojí zdali hra existuje, ale jestli bude aspoň trochu dobrá. Další poukázal na to, že řada herních objektů není vytvořená autory, ale jsou to jen nakoupené „assety“ z digitálních obchodů.

A aby těch průšvihů nebylo náhodou málo, někdo si povšiml až přílišné podobnosti filmového úvodu se starším trailerem na Call of Duty. Ano u multiplayerových zombie stříleček se dá jistá podobnost očekávat, tady je však stejný střih i úhel kamery, inu posuďte sami.

Chroma @Chromastone10 I saw someone say I was "reaching" and another person say "I mean shots through ducts/vents and red moodlighting is fairly common cinematic’s"....



So here's both trailers side by side... https://t.co/vz6YngKLR6 oblíbit odpovědět

A není to přitom poprvé:

Chroma @Chromastone10 The Day Before is just really sketchy idk... Like someone else replied saying "it's just a reference" but like... there's referencing and then there's the fact that every piece of marketing for this game is just a direct copy of another game (these comparisons were on reddit) https://t.co/OgdI4AZWhk oblíbit odpovědět

I kdyby The Day Before jednou skutečně dostál všem slibům a ukázal se býti skvělou hrou, bude mít situaci ze začátku těžkou. Namísto nedočkavého těšení totiž aktuálně ve hráčích převládá spíše skepse. Ale nechme se překvapit.