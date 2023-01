Místo hitu průšvih? Ambiciózní The Day Before se odkládá na konec roku

Podle Steamu je chystané zombie MMORPG The Day Before tou druhou nejočekávanější hrou vůbec, ostatně i my jsme ji zařadili do našeho přehledu toho nejlepšího, co se na nás letos chystá. První trailery i ukázky vypadají fantasticky, jenže se začínají množit hlasy, které o celém projektu pochybují.

A vývojáři ze studia Fntastic celé situaci rozhodně nepomáhají. Aktuálně například The Day Before na Steamu ani nenajdete, zmizela totiž prý kvůli probíhajícím licenčním sporům. Navíc došlo i k jeho odložení, namísto března tak má hra vyjít až v předvánoční sezoně, konkrétně 10. listopadu.

Posuny dat vydání jsou v herním průmyslu poměrně běžné, obzvláště v postcovidové době, takto blízko k datu vydání hry ovšem působí poněkud zvláštně. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že jde o více než půl roku.

Pokud by The Day Before měl skutečně zůstat v tzv. „vývojářském pekle,“ byla by to obrovská škoda. Na první pohled sice nenabízí nic, co by třeba už dávno nedělal State of Decay, už jen kvůli obrovským produkčním hodnotám by však mohlo jít o hit.