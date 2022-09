Hardwarové nároky letošního Call of Duty jsou překvapivě nízké

Tak jako každý rok během posledních osmnácti let i letos vyjde nový díl série stříleček Call of Duty. Ponese poněkud matoucí podtitul Modern Warfare II (jedno Modern Warfare 2 už totiž vyšlo v roce 2008) a bude se odehrávat v blízké budoucnosti (viz bližší detaily).

Ani dva roky po vydání nových konzolí nenašli autoři odvahu hodit ty staré přes palubu, a i když v trailerech všechno vypadá moc hezky, nejspíš nemůžeme čekat žádnou grafickou revoluci ani na silných strojích. To však zároveň znamená, že hru půjde spustit i na dnes už zastaralých počítačích a ani na doporučené detaily nepůjde o žádného žrouta výkonu. Ostatně podívejte se sami:

Minimum Doporučeno CPU Intel Core i5-3570 nebo AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-4770K nebo AMD Ryzen 7 1800X GPU NVIDIA GeForce GTX 960 nebo AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1060 nebo AMD Radeon RX 580 RAM 8 GB 16 GB

Dobrou zprávou pak je, že se vývojáři konečně naučili komprimovat data a tak už nebudeme stahovat 150 GB velké giganty. Špatnou zprávou je zase to, že po vás bude hra během instalace vyžadovat ověření pomocí telefonního čísla.

Během víkendu bude spuštěna playstationová beta pro předplatitele hry, následný víkend se pak dočkají všechny platformy. Hra samotná pak vychází 28. října.