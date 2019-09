Ultimátní kolekce šesti her s Batmanem je dočasně zdarma

Nepopulární digitální obchod s hrami Epic Store se opravdu vytáhl. Namísto jedné či dvou her jich tentokrát nabízí rovnou šest, a to nejen tak ledajakých. Vedle kompletní batmanovské trilogie od Rocksteady studios je to i kolekce všech dílů Lego Batmana pro celou rodinu.