Další indicie naznačují, že se chystá nová hra o Batmanovi

Komiksový sešit, ve kterém Batman poprvé spatřil světlo světa, vyšel před osmdesáti lety. Oslavy jeho kulatých narozenin probíhají ve velkém stylu, a to i ve světě počítačových her. V obchodě Epic Store si aktuálně můžete stáhnout zdarma šest skvělých her s netopýřím superhrdinou v hlavní roli, jeho oblek se objevil i ve Fortnite. A brzy bychom se měli dočkat nové AAA hry.



Batman: Arkham Origins

Autoři původní herní trilogie z Rocksteady sice podle všeho pracují na úplně jiné značce (a ne, není to Superman, jak se dříve spekulovalo), ale WB Games, kteří na Batmana vlastní práva, mají ve své struktuře dostatek jiných talentovaných studií. Třeba montrealskou pobočku, která má na svědomí už skvělý Arkham Origins. A právě na jejím twitterovém účtu se objevilo tajemné video, které naznačuje, že se chystá něco zásadního.

Dlouhý statický záběr na logo Batmana je prokládán rychlými střihy několika mystických log, ze kterých dokázali fanoušci rozšifrovat odkazy na Soví tribunál, což je jeden z nejlepších batmanovských příběhů. Jde o starobylou spikleneckou organizaci, která po staletí ovládá Gotham. Ideální námět pro hru arkhamského střihu, nemyslíte?

Podle některých domněnek by mělo k oznámení hry dojít velmi brzy, jako ideální se jeví například pořad State of Play, který se bude vysílat v úterý.