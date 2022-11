Pět herců, kteří by se nám líbili jako nástupci Cavilla v roli Geralta

Henry Cavill je geek, a tak neskrýval nadšení, když byl obsazen do role Geralta z Rivie v seriálu Zaklínač od Netflixu. Nutno ovšem poznamenat, že radost nesdíleli všichni fandové knižní/herní předlohy. Objevilo se dost těch, kteří brblali, protože se jim Henry jako drsný lovec monster příliš nelíbil.

The Witcher

Nakonec se ovšem ukázalo, že právě tento britský sympaťák je jedním z největších pozitiv na celém seriálu. Proto bylo potěšující, když se Henry vyjádřil v tom smyslu, že je ochoten a připraven natočit sedm řad.

Ale jak už víme, k tomu nedojde. Ještě ho uvidíme ve třetí řadě, ale poté ho nahradí Liam Hemsworth. Důvody pro odchod Cavilla se samozřejmě řeší (detaily jsme rozebírali v tomto článku), ale rozhodně je to nemilé překvapení. Což je trochu paradoxní s ohledem na výše zmíněné, kdy v minulosti lidé proti jeho obsazení brojili a nyní sepisují petice žádající jeho návrat.

Henryho nástupce Liam to očividně nebude mít snadné. Dají se očekávat vzdorovitá online vyjádření ve stylu „Bez Cavilla to nebude ono, přestávám seriál sledovat,“ což není úplně vhodný přístup. Je tu šance, že Liam zvládne Geralta ztvárnit tak, aby byla většina publika spokojena. S čím ovšem bojovat nedokáže, je problematický scénář. Na druhou stranu, Liam Hemsworth není první jméno, které by vás ve spojitosti se Zaklínačem asi napadlo.

Liamovi sice akční role nejsou cizí, ale minimálně vizuálně působí spíše jako onen typ herce, kterého mají jako romantický idol vylepené pubertální dívky nad postelí. Jistě, má na kontě i dramatičtější role, ovšem drsnost z něj na první pohled nevyzařuje.

Pokud bychom tedy byli my castingovými pracovníky Netflixu, asi bychom volili jiné herce (byť nevylučujeme, žer Liam mile překvapí). Tady je pětice těch, kteří by se nám v hlavní roli seriálu Zaklínač na první pohled líbili víc.

1. Mads Mikkelsen (56 let)

Vybrané projekty: Casino Royale, Hon, seriál Hannibal

Toto je jasná volba, Mads byl zmiňován jako fanouškovský favorit už od chvíle, kdy vyšlo najevo, že vzniká seriálová verze Zaklínače. A ne bezdůvodně. Má ono „správné“ charisma, které z něj dělá ideálního kandidáta na Geralta.

Jeho netradiční vizáž, herecký talent, ale i slušná fyzická zdatnost ho pro tuto postavu v podstatě předurčují. Navíc, převzetí rolí po jiných osobnostech mu nedělá problém, nahradil Johnnyho Deppa v sérii filmů Fantastická zvířata, a omlouváme se fanouškům Johnnyho, nicméně Mikkelsenův padouch Grindewald působil mnohem děsivěji než odbarvená verze, kterou ztvárnil Depp.

Vlastně považujeme za promarněnou příležitost, že nebyl Mads osloven ve chvíli, kdy Netflix hledal nového představitele Zaklínače, protože mu určitě nemohlo uniknout, jak populární volbou byl pro fanoušky. Ano, Mads by asi musel nabrat trochu (ale ne moc) svaloviny, ovšem jinak by byl Geraltem jako vyšitým.

2. Travis Fimmel (43 let)

Warcraft film Travis Fimmel v seriálu Vikingové

Vybrané projekty: Warcraft: První střet, Leon on Pete, seriál Vikingové,

Travis Fimmel se stal miláčkem publika díky roli legendárního vikinského bojovníka Ragnara v seriálu Vikingové. To je velmi drsná a krvavá podívaná, kde se neustále někdo ohání sečnými zbraněmi. Travis je tedy fyzicky na roli Zaklínače připraven.

Pokud jde o herecký talent, taktéž se není třeba bát, Fimmel má na kontě slušnou řádku žánrově velmi odlišných rolí a většinu zvládl s přehledem. Jediné, co by mohlo být problematické, je to, že vyzařuje asi trochu jiný „vibe“, než si většina z nás spojuje s Geraltem. S tím se ovšem dá pracovat a Travis je velmi flexibilní herec, tím pádem nemáme sebemenších pochyb o tom, že by ztvárnit Geralta zvládl.

A jen pro zajímavost, Travis patřil k extrémně úspěšným modelům (náhodně si ho všiml modelingový scout), kdy prý dokonce inspiroval jednu z postav v Sexu ve městě (Smitha Jerroda). Od té doby se však výrazně změnil, jen si zkuste srovnat jeho snímky z modelingových let a toho, jak vypadá teď. Z metrosexuálně působícího hezouna se stal představitel neotesaných drsňáků a co si budeme povídat, Geralt není žádný velký krasavec, takže aktuální vizáž Travise by se pro tuhle roli hodila.

3. Nikolaj Coster-Waldau (52 let)

Nikolaj Coster-Waldau v seriálu Hra o trůny (2011)

Vybrané projekty: Druhá šance, Lovci hlav, seriál Hra o trůny

S mečem to umí, krev mu nevadí, na koni jezdí, fantasy světy mu nejsou cizí, atletický je a rysy má ostré, Nikolaj Coster-Waldau by jako Geralt neudělal ostudu. Ostatně, popularitu si získal díky jiné kultovní fantasy, a to Hra o trůny, kde ztvárnil někoho, kdo má poměrně rozhozený morální kompas a byť šlo o komplexní postavu, Nikolaj ji zvládl s přehledem.

Nepochybujeme tedy ani o tom, že by dokázal výtečně zahrát i Geralta. Neměl by problém s akčními ani dramatickými scénami. Vzhledově se na roli hodí a upřímně, někdo, kdo ztvárnil postavu přezdívanou Králokat, se jistě nezalekne ani krvelačných monster.

Ostatně, například ve filmu Bohové Egypta s pár mýtickými netvory poměřil síly. Sice to nebyla úplně dokonalá podívaná, ale jako průprava pro lovení zrůd to nebylo špatné.

4. Richard Armitage (51 let)

Vybrané projekty: Trilogie Hobit, Captain America: První Avenger, seriál Hannibal

A další osobnost, které nejsou fantasy universa vůbec cizí, Richard Armitage. Jde o velmi talentovaného herce, který působí „zádumčivě“ a tajemně, což je rozhodně pozitivum. V minulosti si zahrál hromadu zajímavých podstav od sériových vrahů až po trpaslíka v trilogii Hobit a vždy odvedl vynikající práci.

Je charismatický, měří téměř 190 centimetrů, je atletický a má bohatý herecký rejstřík. Vizuálně jsou asi na Geralta vhodnější kandidáti, ale s lehkou pomocí maskérů by se z něj klidně mohl stát někdo, koho by fandové Zaklínače ocenili.

Mimochodem, jde o druhého herce ze seriálu Hannibal, kterého bychom jako Geralta brali. Prvním je Mads Mikkelsen, který ztvárnil titulní roli lidskému masu fandícího Hannibala. Richard si zahrál jiného sériového vraha, a to Francise Dolarhydea. Ten zabíjel lidi, protože věřil, že se díky tomu stane drakem.

5. Viggo Mortensen (64 let)

Viggo Mortensen ve filmu Ještě máme čas (2020) Viggo Mortensen ve filmu Pán prstenů

Vybrané projekty: Trilogie Pán prstenů, Cesta, Dějiny násilí

Toto je sázka na jistotu, Viggo je fantasy matador, který intenzivní válečníky zvládá mrknutím oka. Není to sice už žádný mladík (je mu 64 let), ale to ani není potřeba. Bitvami zocelený, trochu ztrhaný Geralt není nic proti ničemu.

Před pár lety by možná někdo mohl namítnout, že je Viggo na roli Geralta „moc hezký“ a samozřejmě neříkáme, že nestárne s grácií, ale už to asi není onen sexsymbol, ze kterého lidé šíleli v době, kdy ztvárňoval Aragorna v Pánovi prstenů.

Dle nás je Viggo ideálním kandidátem na životem protřelejší verzi Geralta a nemáme pochyb o tom, že by se v této roli líbil drtivé většině lidí.

Kdo je vaším favoritem na roli Geralta?