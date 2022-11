Co je za odchodem Cavilla ze Zaklínače? Role Supermana či neshody ve štábu?

Oznámení o Cavillově konci v netflixovém seriálu Zaklínač přišlo jako šok (viz náš článek), americký herec se totiž netajil tím, že šlo o jeho vysněnou roli. Jak už mnohokrát ukázal ve svých „nerdovských“ příspěvcích na sociálních sítích, je totiž velikým fanouškem knižní i herní předlohy. Fanoušci mu sice zpočátku příliš nevěřili, protože podle nich byl na roli životem ostříleného Geralta příliš pohledný a svalnatý, svým výkonem je ovšem přesvědčil o opaku.

Role Geralta byla pro Cavilla splněným snem. Ale ne na dlouho.

Sám herec o důvodech svého nečekaného odchodu mlčí a na Instagram umístil jen nepříliš konkrétní blahopřání svému nástupci Liamu Hemsworthovi. Obecně se však mělo za to, že dal přednost roli Supermana, do které se nečekaně vrátil ve filmu Black Adam. Sice jen na kratičký okamžik, nicméně tím vyslal signál, že se s ním pro tuto roli po šestileté pauze opět počítá. Ostatně režisér Zack Snyder mu už vzkázal, že se nemůže dočkat obnovené spolupráce v dalších filmových adaptacích komiksů od vydavatelství DC.

To ovšem nemusí být ten jediný důvod, ostatně už dříve se v rozhovorech vyjádřil, že nemá problém během jednoho roku pracovat i na dvou zcela odlišných projektech. Fanouškovský web Redanian Intelligence proto přišel s informací, že Caville prý měl dlouhodobé tvůrčí spory se štábem a původně plánoval skončit už po natočení druhé série. Ta se vskutku příliš nepovedla a nelíbila se ani těm, kteří byli s tou první jinak vcelku spokojeni.

Fanoušci Zaklínače už jsou na zklamání zvyklí, jednu mizernou seriálovou adaptaci už ustáli.

Představitel Geralta se nechal několikrát slyšet, že by se rád co nejvíce držel Sapkowského literární předlohy, zatímco producentka seriálu Laureen S. Hissrichová se zdrojovou látkou nakládala poněkud volněji. Tento potenciální konflikt lze ovšem spíše tušit z jemných narážek. „Nejtěžší pro mě bylo najít rovnováhu mezi vizí tvůrců seriálu a mou láskou ke knihám a pokusit se přenést mého Geralta do vize tvůrců seriálu,“ cituje například web Cavilla. Žádné ostřejší vyjádření ovšem ani od jedné stran nečekejte, všechny případné problémy byly řešeny interně.

To změnil až jeden z bývalých scenáristů Beau DeMayo, který v rozhovoru pro server The Direct prozradil, že někteří ze členů štábu prý neměli k předloze žádný vztah, a dokonce si z ní dělali legraci. Tou dobou už ovšem muselo být o Cavillově rozhodnuto, ostatně oficiálně to bylo komunikováno jen o pár dní později.

Nebaví vás seriál? Věnujte čas deskovce, uvařte si z oficiální kuchařky a pomalu se připravte na next gen verzi herní trojky.

Tvrdé jádro fanoušků má samozřejmě jasno a za vše podle nich může Netflix, který przní jejich oblíbenou předlohu. Více než 64 tisíc jich už dokonce podepsalo petici požadující Cavillův návrat.

Pravdou je, že vztah mezi fandomem a tvůrci seriálu byl napnutý ještě dříve, než padla první klapka. Spoustu negativních emocí například vyvolala informace, že by hlavní roli Ciri neměla hrát běloška (viz náš článek), případně že čarodějku Fringillu Vigo hraje britská herečka zimbabwského původu Mimi Ndiweniová. Ale radši se k tomuto tématu nebudeme vracet, jak ukázaly nedávné Prsteny moci od Amazonu, barva kůže fiktivních literárních postav je pro mnohé lidi stále velmi citlivé téma.

Faktem je, že odchodem Cavilla ztratil seriál jednu ze svých největších předností a Liam Hemsworth to bude mít proklatě těžké. Ať už to však dopadne jakkoliv, je dobré nezapomínat, že i kdyby to byl úplný průšvih, písmenka z oblíbených knížek nezmizí. Když Zaklínač přežil mizerný polský seriál z roku 2002, přežije úplně v pohodě i ten od Netflixu.