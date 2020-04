Podivný hlídací software a cenzura. Uspěje Valorant i u západních hráčů?

Svět herních streamů žije novou senzací s názvem Valorant. Minulý týden hra od čínského studia Riot Games, která ještě ani oficiálně není dostupná a v současnosti běží v režimu uzavřeného betatestingu, prolomila rekord na serveru Twitch v počtu nejvíce zhlédnutých hodin streamu během jednoho dne. Celkem 1,7milionové publikum zde zhlédlo dohromady 34 milionů hodin obsahu z této hry.

Divácká popularita má však jeden celkem pádný důvod. Streameři náhodně mezi diváky rozdělují klíče, pomocí nichž se mohou lidé do testování zapojit také. Poptávka po sledování někoho jiného, jak hru hraje, se tak mísí se zájem o samotný přístup do hry. Tento zájem je dokonce natolik vysoký, že někteří streameři odmítají Valorant hrát, protože na jejich živých přenosech se pak jen shromažďují lidé, co jen vyčkávají, až se na ně dostane řada s klíčem na hru a v tu ránu jsou pryč. Jiným naopak takto uměle zvýšená sledovanost samozřejmě vyhovuje.

To je ovšem jen banalita v porovnání s tím, co se odehrává „za scénou“. Zájem o hraní je masivní, ovšem fakt, že instalace herního klienta má celkem podstatný háček, se už k mnoha lidem nedostane, protože stížnosti jsou aktivně umlčovány. Ale to trochu předbíhám.

Znepokojení nad hlídačem podvádění

Pokud se vám náhodou poštěstí a klíč do hry si v rámci streamu na Twitchi ulovíte, můžete se pustit do hraní. Jenže společně se hrou si do počítače nainstalujete i anticheatovací software s názvem Vanguard, nad jehož možnostmi a oprávněními se pozastavují jak samotní hráči, tak i bezpečnostní experti. Stejný hlídač podvádění využívá firma i u svého předního titulu League of Legends.



Software tohoto typu může mít v operačním systému různý stupeň oprávnění. Vanguard není žádný troškař a operuje rovnou s tím úplně nejvyšším, tedy na úrovni samotného jádra systému. Znepokojeným dotazům nasazuje Riot korunu ubezpečením, že „mu (Vanguard) nedává víc sledovacích možností, než které už stejně má“. Nechybí pak ani tvrzení, že „ostatní to dělají také, tak proč ne my“.

Abych uvedl věci na pravou míru, tak zatím neexistuje žádný důkaz o tom, že by Vanguard dělal skutečně něco jiného, než hlídal, jestli někdo nepoužívá různé podpůrné programy, které mu pomohou lépe mířit, vidět nepřátele skrze zdi a podobně. Problém ovšem tkví v tom, že právě kvůli svému vysokému stupni oprávnění může Vanguard představovat cestu, jak se někdo může zmocnit vašich dat či rovnou přístupu k celému systému.



A to pořád není všechno. Pokud si v budoucnu řeknete, že už jste měli Valorantu dost a hru odinstalujete, protipodváděcí ochrana Vanguard ve vašem počítači i poté zůstane (což firma i sama přiznává). V tuto chvíli už neslouží ničemu jinému, než jen jako potenciální bezpečnostní riziko. Je tak třeba Vanguard ještě manuálně odinstalovat, což dost možná leckomu nemusí dojít.

Stížnosti na fórech Riot netoleruje

A teď ta skutečně bizarní část situace. Oficiální fóra na diskusním serveru Reddit spravuje tým moderátorů, který si najal přímo Riot, takže se dá předpokládat, že mají od firmy také nějaký soubor pravidel, podle kterých se řídit. Jedním z nich je pravděpodobně příkaz mazání jakýchkoliv stížností na téma Vanguardu.

Nejde navíc jen o znepokojené dotazy nad oprávněními tohoto softwaru, ale také stížnosti, že Vanguard ovlivňuje výkon jiných her, nebo fakt, že zůstane v počítači i po odinstalaci hry. Uživatelé už zašli tak daleko, že si raději vytváří vlastní diskusní fóra v rámci Redditu, jen aby se vyhnuli „korporátní cenzuře“.

Sluší se podotknout, že majitelem Riot Games není nikdo jiný než čínský herní gigant Tencent. Už ten působí na některé „západní hráče“ jako červený hadr na býka a stejně jako například distribuční platforma Epic Games (v níž Tencent vlastní necelou polovinu podílu) nebo mobilní hry od vývojáře Supercell (84% podíl). Když se navíc Tencent opět spojí s jakoukoliv formou cenzury, po skandálu s vyhozením profesionálního hráče hry Hearthstone z turnaje za projev podpory hnutí za svobodný Hongkong, je oheň na střeše.

Zatím naštěstí nejde tolik o politiku svobody slova jako spíš o fakt, že moderátoři vybraní Tencentem jsou zkrátka ochotní udělat cokoliv proto, aby jejich nová hra byla vnímána v co možná nejvíce pozitivním světle. Riot se zkrátka urputně snaží o to, aby byl z Valorantu další hit, ale vůbec nemyslí na to, že by konečně jednou mohl ukázat hráčům trochu laskavější tvář. A to se mu nemusí z dlouhodobého hlediska vůbec vyplatit.