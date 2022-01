Slavný herní dabér propaguje nový typ NFT. Fandy tím pořádně podráždil

Jeho hlas jste už nejspíše v několika hrách slyšeli. Troy Baker má za sebou slavné herní role, jako je například Booker DeWitt z Bioshock Infinite, Joel z The Last of Us, Pagan Min z Far Cry 4 a mnoho dalších. Obecně je považován ze jednoho z nejprestižnějších herních dabérů, takže jeho základna fanoušků je poměrně veliká. O to víc však Baker zariskoval, když na svůj profil na Twitteru s více než 400 tisíci sledujícími vyvěsil zprávu, že se zapojí do nového projektu NFT hlasového audia.

NFT, neboli nezaměnitelné tokeny, jsou v poslední době velkým trnem v oku hráčů. Valná většina herní scény se obává, že jde jen o další způsob, jak z lidí tahat peníze, tentokrát na vlně kryptoaktiv. A byť se velké firmy, které do her chtějí v budoucnu NFT přidat brání tím, že mají i své výhody, uživatelé jsou zatím jasně proti. Někde to dokonce dopadá tak, že rozhodnutí přidat do hry NFT studia zase stahují, protože negativní odezva je až příliš velká.

Projekt, který podpořil Troy Baker, je sice trochu něco jiného než nová forma herních mikrotransakcí, nicméně i tak splňuje definici oněch nenáviděných NFT. Jde o Voiceverse NFT, tedy službu která na digitální tokeny ukládá hlas umělé inteligence, pomocí kterého lze posléze vytvářet třeba vlastní unikátní dabing videí, her, přednášek, audioknih nebo podcastů.

Troy Baker projekt ve svém oznámení na Twitteru ohodnotil jako budoucnost digitální audio tvorby, která zároveň může být i investiční příležitostí. A dodal vyjádření, které od té chvíle trochu posměšně rezonuje sociálními sítěmi: „You can hate or you can create“ („Můžete nadávat, nebo můžete vytvářet“).

Troy Baker @TroyBakerVA I’m partnering with @VoiceverseNFT to explore ways where together we might bring new tools to new creators to make new things, and allow everyone a chance to own & invest in the IP’s they create. We all have a story to tell. You can hate. Or you can create. What’ll it be? https://t.co/cfDGi4q0AZ oblíbit odpovědět

Reakce na jeho tweet byly pořádnou studenou sprchou. Během jednoho dne přišel Baker o téměř osm tisíc sledujících. Celá řada lidí navíc upozornila na paradox v jeho rozhodnutí, že si v podstatě sám pod sebou podřezává větev, ne které sedí. Baker se živí dabingem her, jenže ve chvíli, kdy by se ve velkém rozmohla práce s pokročilou umělou inteligencí, tak by už nebyla jeho práce potřeba.

Další reakce na adresu tvorby NFT pak přišly od spousty ostatních tvůrců, kteří doplňují, že krádeže originálních digitálních děl nejsou ve světě NFT vůbec ničím neobvyklým a celý koncept NFT často spíše tvůrce poškozuje, než aby jim pomáhal. Domáhat se spravedlnosti je pak navíc jen velice obtížné.

V souvislosti s tím se už ozvali první lidé, kteří upozornili na to, že přímo Voiceverse NFT už ve svých tokenech omylem využil nahrávky, která byla cizím majetkem. Ačkoliv se za to služba již veřejně omluvila, je jasné, že i v případě audio NFT je taková věc poměrně snadná.

YongYea @YongYea The NFT scheme that Troy Baker is promoting is already finding itself in trouble after stealing and profiting off of somebody else's work. Who could've seen this coming. https://t.co/WHpbw5Ljun oblíbit odpovědět

Celá řada dalších lidí pak zkrátka přišla pod Bakerův příspěvek vyjádřit svůj protest či zkrátka poznamenala, že je dabér velice zklamal. Baker sám pak na tyto odpovědi zareagoval soucitně a přiznal, že ono „nadávat, nebo vytvářet“ bylo trochu přes čáru, byť se svého záměru podpořit Voiceverse NFT nevzdal.