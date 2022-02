Bez tokenů vstup zakázán. V USA vznikají podniky, kde lze platit jen NFT

Nezaměnitelné tokeny (NFT) pomalu vstupují i do restauračního průmyslu. Do vybraných exkluzivních podniků v New Yorku se totiž brzy dostanou jen jejich držitelé. Za myšlenkou stojí podnikatel David Litwak, který se novými trendy v oblasti kryptoměn zaobírá. Není ale sám. Podobné cíle mají v tomto odvětví další američtí podnikatelé. A někteří je už realizovali.