Stačí jen připojit gamepad. Vyzkoušeli jsme hraní na chytrém projektoru

Určitě se najde pár z vás, kdo má doma místo televize projektor. Je to fajn věc, která umí vykouzlit daleko větší obraz, než jaký nabídnou televize, a také mnohdy i výrazně levněji. Kompromisy tu samozřejmě jsou především v kvalitě samotného obrazu, ale když si vyberete správně a máte také to správné domácí prostředí, nebudou tak znatelné. A stejně jako se dá herní konzole připojit k televizi, tak můžete hrát po připojení konzole i na velkém obrazu z projektoru. Samsung ovšem nyní vymyslel, jak to všechno zařídit jen s pomocí jednoho zařízení.

Nově představená druhá generace projektoru The Freestyle od Samsungu se na pohled může zdát být úplně stejná jako ta první. Design se nezměnil, stejně tak promítaný obraz má stejný jas a rozlišení jako před rokem. Konkrétně tedy jde o Full HD rozlišení a jas odpovídající 230 ANSI lumenům. Model nabídne životnost světelného zdroje 30 tisíc hodin v úsporném režimu, novinkou je podpora HDR10+. A je tu i vestavěný 5W reproduktor, jeho hlasitost je 30 dB.

Samsung novinku postavil na novém čipu Crystal Engine, který nabízí vyšší výkon než starší model Hyper Real. A jednou z novinek jsou i aplikace z rodiny Gaming Hub, které podporují streaming her: Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna a další. Druhou novinkou projektoru je pak spojení obrazu ze dvou projektorů do jednoho ještě většího, což jsme ovšem nezkoušeli.

Všechno to funguje vlastně úplně stejně jako na jakékoli jiné moderní chytré televizi od Samsungu. Uživatelské prostředí je úplně stejné, jen ho tedy nevidíte na displeji, ale třeba na zdi vašeho obývacího pokoje. K projektoru připojíte jakýkoli kompatibilní gamepad (my jsme zvolili ten od Xboxu) a pak už jen aktivujete oblíbenou streamovací aplikaci. A můžete hrát.

Hraní jen po večerech

Jak se s takovým řešením tedy hraje? V první řadě, pokud nemáte projektor umístěný v místnosti bez oken nebo nedisponujete kvalitními zatemňovacími závěsy, můžete zapomenout na hraní přes den. Jas obrazu nebude stačit ani v případě, že zatáhnete žaluzie nebo záclonu, chce to prostě pořádné šero. Níže si porovnejte jas obrazu v místnosti se zataženými žaluziemi přes den a v noci.

Co je naopak fajn, že projektor sám umí obraz narovnat v případě, že jej na zeď či plátno promítáte z úhlu nebo pokud zeď není rovná. Pokud ovšem projektor odpojujete od sítě po každém použití, připravte se na to, že si musí vždy znovu obraz kalibrovat. A ne vždy se to povede úplně dokonale. Párkrát jsem tedy musel obraz manuálně dorovnávat nebo doostřovat.

U hraní vás možná zprvu bude rozptylovat poněkud hlučný větráček, ale dá se na něj po čase zvyknout. Přirovnal bych ho k hlučnější PC sestavě nebo starší herní konzoli. Osobně mě rozptyloval trochu víc, ovšem proto, že byl projektor postavený na nočním stolku asi půl metru ode mě. Je to zkrátka nutnost, aby se projektor nepřehřál.

K hraní jsem využil aplikaci Xbox Game Pass, která už je od loňského roku dostupná i pro televize od Samsungu. Vzhledem k tomu, že uživatelské prostředí menu projektoru vypadá úplně stejně jako to v televizích, je zážitek prakticky identický. K projektoru připojíte přes Bluetooth gamepad, kterým mimochodem můžete ovládat i menu, stáhnete a přihlásíte se do aplikace Xboxu a můžete hrát.

Kvalitu obrazu během streamingu už pak definuje především vaše bezdrátové připojení, jelikož ethernet konektor do projektoru nepřipojíte. Ve hrách se tedy můžete setkat se zpožděním odezvy či ztrátou kvality obrazu, či dokonce zasekáváním – vše je ovšem vázáno právě na kvalitu a rychlost vašeho připojení a vytíženost serverů Xboxu. Projektor jsem testoval zrovna ve dnech, kdy startovala očekávaná pecka Starfield, a často jsem tak musel čekat ve frontě, než mě aplikace pustila do hry, což jindy nebylo tak obvyklé.

Streaming má každopádně svá specifika a na hry, ve kterých hraje velkou roli přesnost a rychlé reakce, bych jej stále ještě moc nedoporučoval. Závodní tituly jako Forza Horizon nebo skákačky s důrazem na přesnost jako Hollow Knight či Dead Cells prostě přes stream nebudou působit tak dobře, a pokud se byť jen na chvíli zasekne obraz nebo zakolísá odezva, může vám to hru pěkně pokazit.

Naopak už teď je perfektně dostačující na méně náročné konverzační hry, adventury, tahové strategie a podobně, kde přesnost a odezva nehrají velkou roli. Obecně je to jako řešení pro nenáročné hráče naprosto dostačující, pokud vezmu v potaz, že máte vše v jednom zařízení. Vedle projektoru už je potřeba mít jen kompatibilní gamepad a zaplacené předplatné, kupovat si konzoli už není nutností. Je to super především v případě, kdy váháte nad tím, zda byste konzoli naplno využili.

Kompaktní řešení pro nenáročné

Samsung prodává The Freestyle druhé generace za 24 990 korun. To už je cena za poměrně slušnou televizi, která zřejmě bude také podporovat herní aplikaci Xboxu. Na druhou stranu je ovšem projektor vysoce kompaktní řešení, které vyčaruje ještě větší obraz, ovšem také s již zmíněnými kompromisy. Pro ty, co již doma herní konzoli nebo počítač mají, může projektor posloužit díky HDMI připojení, navíc v takovém případě bez nevýhod streamingu.

Přídavek v podobě herního streamingu je vítanou věcí, jelikož to otevírá dveře do herního světa spoustě lidí, které by jinak odradila vysoká pořizovací cena konzole či počítače. Kupujete si tak v podstatě s věcí primárně sloužící na sledování filmů a seriálů také možnost vyzkoušet si hraní her, pokud budete mít náhodou chuť, navíc bez dalších větších investic.