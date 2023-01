Poslední dny herní služby Stadia věnují lidé překonávání rekordů v hadovi

Měla přinést revoluci a navždy změnit herní svět, nakonec je Stadia jen dalším nepovedeným projektem, který společnost Google popravila, ještě než se plně ukázal jeho potenciál. Tedy lépe řečeno teprve popraví, Stadia aktuálně čeká v cele smrti a rozsudek bude vykonán ve čtvrtek 19. ledna v 9:00 ráno středoevropského času. Streamování her přímo do koncových zařízení, aniž by zákazník musel platit hardware sice už dnes funguje (viz například tento náš článek), ekonomický model, který Stadia používala, se ovšem jednoduše nepovedl.

Na tlačítkových telefonech šlo patrně o nejlepší hru. Cítíte se staří?

Zatímco uvedení do provozu provázel chaos (viz náš dobový článek), ukončení probíhá v poklidu a organizovaně. Google o všech svých krocích s předstihem informoval, vrátil zákazníkům peníze za nakoupené hry i samotné zařízení. Kde to bylo možné provedl konverzi uložených pozic na jiné platformy nebo třeba „odemkl“ svůj gamepad i pro využití na PC. Valná většina hráčů se se Stadií už rozloučila, najde se však pár posledních mohykanů.

Pokud byste čekali, že všichni se naposledy probíhají po otevřených světech hitů jako Red Dead Redemption 2 nebo Cyberpunk 2077, které vyžadují silný hardware a tak si je bez další investice nebudou moci zahrát, byly byste na omylu. Stovky z nich se totiž místo toho raději vztekají u hříčky z éry prvních běžně dostupných mobilních telefonů. Worm Game není nic jiného než i u nás populární Had, jednoduchá arkáda, ve které se schematickým plazem snažíte sezobat co nejvíc ovoce, než jeho neustále se prodlužující tělo naroste natolik, že už se mu nadále nedokážete vyhýbat.

Ano, hra je to jednoduchá a dodnes chytlavá, tím pravým důvodem nečekaného zájmu hráčů je ovšem spíše snaha zapsat se do historie. Toho, kdo do čtvrtečních devíti hodin nasbírá největší skóre už totiž nikdy nikdo v budoucnosti nebude mít šanci překonat. Co na tom, že nejspíše nebude dostupný ani samotný žebříček, vědomí, že na celém světě není lepšího hráče Worm Game na platformě Stadia, je pro řadu lidí motivační samo o sobě.