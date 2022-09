Vyzkoušeli jsme herní budoucnost. Stačí jen internet, gamepad a televize

Mnoho z nás si to ještě celkem dobře pamatuje. Když jsme si chtěli doma pustit nějaký žádaný film, bylo potřeba jednak fyzické médium (třeba VHS nebo později DVD) a dále také přehrávač, který je schopný film převést na obrazovku vaší televize. Dnes už je to však záležitost jen v podstatě pro fajnšmekry, drtivá většina z nás už filmy streamuje. A stále to vypadá, že by hry mohly mít v budoucnu podobný osud.

Zdá se to však stále trochu sci-fi. Ke streamování filmů či seriálů nepotřebujeme brát v potaz odezvu našeho internetového připojení a ani na rychlost nejsou nijak velké nároky. U her se všechno počítá a i drobné zakolísání může znamenat, že stream v porovnání s hraním na domácím hardwaru vypadá jako nepovedená náhražka. A právě tak je stále na streaming často nahlíženo: jako na podivný pokus, který se nevyrovná tomu, když hrajeme přímo z počítače nebo konzole.