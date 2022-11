Jakou herní konzoli koupit k Vánocům? Poradíme podle typu hráče

S blížícími se Vánoci se mezi kolegy v redakci setkáváme častěji s dotazy, jakou herní konzoli koupit jako dárek. Odpověď přitom nebývá tak lehká, jelikož je třeba myslet na to, komu má být dárek určený, jaké má s hrami už zkušenosti a ideálně také i preference. Jasně, asi bychom teď rovnou mohli odbýt článek slovy „radši se zeptejte“, ale přeci jen spousta lidí pořád chce mít dárek jako překvapení. Vybrali jsme proto otázky, které od lidí slýcháváme nejčastěji.

Co koupit pro dítě jako jeho první konzoli?

Záleží především na věku. Pokud jde o žáka základní školy, či lehce před nebo po a nemá zatím žádnou herní konzoli doma, zvolili bychom buď Nintendo Switch a nebo Xbox Series S. Obě konzole se řadí k těm levnějším, co se pořizovací ceny týče, takže časem třeba nějaká rozlitá limonáda nebo pád z police nebude tak velkou ránou přes rozpočet, nicméně jsou to v obou případech dobré brány do světa videoher.

U Nintenda je nespornou výhodou to, že si jej může dítě brát všude s sebou, takže se s ním zabaví třeba i při cestování nebo během prázdnin u příbuzných. Na druhou stranu je třeba myslet na to, že nižší pořizovací cenu vyvažují dražší hry, zejména ty přímo od Nintenda, které jen málokdy zlevní. Aktuálně je vhodná doba pár her nakoupit i s konzolí, jsou na ně totiž slevy.

Nahoře Xbox Series S, dole Switch

Pokud narazíte na varianty Lite, klasický Switch nebo OLED model, pak mějte na paměti, že Lite verze je nejmenší a nejlépe se nosí s sebou, ale nemá pohybové ovladače a nedá se zapojit do televize. Naopak dražší varianta OLED umí všechno, co klasický Switch a navrch přidává hezčí obrazovku, je tedy nejvhodnější jak pro hraní na cestách, tak doma. Je už v podstatě jen na vás, zda si chcete připlatit za lepší obrazovku.

Xbox Series S je vhodný pouze na domácí hraní, nicméně samotný přístroj, vzhledem k jeho menším rozměrům, asi nebude moc velký problém s sebou vzít někam na návštěvu. Series S je vhodný jak do obývacího pokoje k televizi, tak třeba i do dětského pokojíčku k monitoru. Vůbec nejlepší je to, že stačí zaplatit měsíční předplatné Xbox Game Pass a hned máte přístup k široké knihovně her. Xbox Series S je v podstatě nejúspornější varianta, aktuálně je navíc ve slevových akcích ještě o tisícovku levnější.

Nevýhodou modelu Series S je především absence diskové šachty, takže na konzoli nemůžete nakupovat fyzické edice her a nebo přehrávat filmy z blu-ray disků. Navíc musíte trochu šetřit místo v úložišti, neboť se konzole prodává ve verzi pouze s 512 GB. Úložiště se dá rozšířit pomocí doplňkového SSD disku, který je však u xboxů dost drahý (viz níže).

Co pro ty, kteří mají starší konzoli?

Dalším častým dotazem je ten, co koupit někomu, kdo už doma konzoli má, zpravidla nějakou starší. Tady je naopak odpověď poměrně jednoduchá: kupte tu novější. Pokud má třeba vaše dítě Xbox One S nebo PlayStation 4 a rádo na něm tráví volný čas, mohou být Vánoce dobrou příležitostí pro vylepšení na Xbox Series X nebo PlayStation 5.

Xbox Series X a PlayStation 5

Možná si ovšem všímejte i toho, zda dotyčný nevysílá signály, že je se současnou konzolí nespokojený. Hráč na Xboxu může říkat, jak by si rád zahrál exkluzivity PlayStationu a nebo naopak někdo s konzolí od Sony si může povzdychnout, že předplatné Plus není ono a závidí nabídce Xbox Game Pass. Pak můžete zariskovat a koupit konzoli z opačného týmu, než byla doma doposud. Pokud je ovšem spokojený, raději bychom se drželi stejného výrobce.

Jsou ještě problémy s dostupností? Ačkoliv jsou to od vydání „next-gen“ konzolí dva roky, i po takové době má stále situace pár háčků. Xboxy jsou už vesměs skladem v obou verzích, ovšem PlayStation 5 pořád zdánlivě mizí hned, jak jej někdo naskladní. Aktuálně si výrobci vypomáhají především dražšími baleními společně s extra hrami či ovladači, aby mohli zvednout cenu balení, které pak na skladě vydrží o trochu déle. I tak se připravte, že pokud PlayStation 5 objednáte u některého z větších prodejců, budete muset na naskladnění klidně i týden nebo dva čekat, než se na vás dostane.

Co pro někoho, kdo by si to chtěl jen zkusit?

Typickým příkladem je třeba kamarád nebo příbuzný, který u vás doma viděl na televizi třeba poslední fotbal FIFA nebo závody Forza/Gran Turismo a říkal, že by to bylo fajn, mít možná něco takového doma. Ale že třeba nemá moc času, nebo si to sám od sebe pořizovat nechce. Pokud chcete dotyčného přece jen popostrčit ke hrám, určitě se vyplatí jít tou co možná nejlevnější cestou, kdyby náhodou risk nevyšel. Aktuálně je to Xbox Series S.

Xbox Series S

Alternativou může být také starší herní konzole z bazaru, třeba takový Xbox One X koupíte z druhé ruky ještě levněji, to samé se dá říci o PlayStationu 4 ve verzi Slim. Přinejhorším se taková věc dá po nějaké době zase poslat bazarově dál. Tato odpověď je mimochodem stejná jako na otázku, co dělat v případě nízkého rozpočtu: Xbox Series S nebo bazar.

Co koupit na cesty?

Nabízí se i varianta, že dotyčný vůbec doma hrát nechce, nebo nemá vhodnou televizi či monitor. Pak je očividnou volbou Nintendo Switch, klidně i ve verzi Lite, pokud se s nákupem televize či monitoru do budoucna nepočítá. K nintendu rovnou v takovém případě přikupte rovnou i nějaké cestovní pouzdro, jelikož mají obě konzole tělo i displej z plastu a snadno se při nošení v batohu mohou o další předměty potlouct.

Přenosné herní PC Steam Deck

Fanjšmekrovská záležitost je Steam Deck, což technicky není herní konzole, nýbrž malé přenosné herní PC. Jdou na něm totiž spustit hry určené pro počítače, jelikož je to produkt společnosti Valve, která provozuje populární obchod Steam. Steam Deck se ovšem musí objednávat pouze přes Steam a aktuálně na stránkách stojí, že doručení může zabrat až dva týdny (a je otázkou, co s tím udělá vánoční provoz a poptávka), takže už s koupí moc neotálejte.

Co koupit někomu, kdo hraje hlavně na PC?

V první řadě mu určitě nekupujte Xbox, leda by si to vysloveně přál. Je totiž s PC hodně propojený: nemá exkluzivní tituly (vše co se dá hrát na Xboxu je i na PC) a služba Game Pass funguje i na PC. Naopak několikaměsíční poukázkou na využívání této služby nejspíše nic nezkazíte.

Dále berte v potaz to, že dotyčný může být s PC platformou plně spokojený a konzoli možná ani nemusí chtít. Opět je na místě sledovat signály, zda tento člověk třeba nemluví o tom, jak by bylo fajn si zkusit pro PC nedostupné hry z PlayStationu a Nintenda. A na základě toho se pak rozhodovat.

Xbox Game Pass

Zajímavou volbou by nicméně mohl být i zmíněný Steam Deck, na kterém PC hráč může využít prakticky celou svou knihovnu ze Steamu, ovšem i kdekoliv na cestách. To je dobrý nápad především pro ty s těžkým stolním PC. Jedinci, co hrají převážně na notebooku nejspíš Steam Deck tolik nepotěší.

Poslední volbou je příslušenství k PC. Mrkněte na to, zda dotyčný nemá třeba už trochu opotřebovanou myš, klávesnici nebo sluchátka a pořiďte mu nové. K PC se rovněž dá přikoupit třeba i volant na hraní závodních her či knipl pro letecké simulátory. A pokud jste opravdu hodně štědří, můžete zvolit i brýle pro virtuální realitu (HTC Vive Pro 2, Valve Index, HP G2).

Co koupit někomu, kdo už všechno má?

Nabušené herní PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 i Xbox Series S připravené u velké 4K televize. Sen každého hráče spousta lidí proměnila v realitu, jenže co teď s nimi? Zde je nutné zapátrat po příslušenství a nebo samotných hrách. Nová generace konzolí má však také méně známé vlastnosti, kterých se dá využít: rozšiřitelné úložiště a v případě PlayStationu i vyměnitelné boční kryty.

Více očividné volby jsou tedy především ovladače navíc. V případě Xboxu a PlayStationu máte na výběr z široké palety barev a stylů, Xbox navíc prodává profesionální ovladač Elite. Sony podobný model chystá až na leden. Ke konzolím se dají také přikoupit sluchátka (oficiální jen u Sony) nebo třeba dokovací stanice pro gamepady.

PlayStation 5 má také jednu specialitku v podobě výměny bočních panelů konzole. Standardně se dodává s bílými panely, ovšem nedávno na trh zavítaly náhradní kryty v celkem šesti různých barvách. Připravujeme pro vás brzy článek, ve kterém si ukážeme, jak se dá celkově PlayStaton 5 vylepšit, od bočních krytů, až pro rozšíření úložiště.

Právě rozšíření kapacity disku nabízí jak Xbox Series X, tak i PlayStation 5. Xbox má tuto možnost poměrně přímočarou. Použít se dají pouze speciální moduly od společnosti Seagate v kapacitě 512 GB, 1 nebo 2 TB. Není to ovšem levná záležitost, 2 TB modul stojí skoro stejně, jako samotná konzole.

Příslušenství k PlayStationu 5 Ke konzoli PlayStation 5 si můžete koupit jak výměnný boční kryt, tak i rozšíření kapacity úložiště od některého z výrobců počítačového hardwaru. My jsme v redakci vyzkoušeli disky Kingston Fury Renegade 2 TB a Crucial P5 Plus 1 TB. Oba jsou certifikované pro použití s touto konzolí a tedy nabídnou patřičné rychlosti přenosu dat pro plnou funkčnost her jako v interním úložišti konzole. Více o vylepšení konzole PS5 se dočtete na Bonuswebu už brzy.

PlayStation 5 má oproti tomu volnější podmínky a do konzole můžete přidat prakticky jakýkoliv SSD disk typu M.2, který splňuje předepsaná kritéria od Sony. Kompletní požadavky najdete na stránkách Sony zde.

Nakonec také není nikdy málo měsíců navíc u předplatného PlayStation Plus, Xbox Game Pass či Nintendo Online. Všechny varianty se dají nakoupit jako dárkové poukazy a věnovat dotyčnému nezávisle na tom, zda už něco z toho užívá. Předplacený čas se mu přičte navíc po uplynutí stávajícího období.