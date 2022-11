Mnozí majitelé PS5 stále nevědomky hrají staré verze her

Zatímco Xbox je se svým Smart Delivery systémem vyloženě „blbuvzdorný“ a automaticky na každé zařízení instaluje tu nejlepší možnou verzi hry, PlayStation 5 vyžaduje po uživatelích jistou mírou iniciativy. U některých titulů totiž umožňuje stáhnout si do konzole i starší verzi hry, která je optimalizována na bezmála deset let starou PS4.

Pokud u hry nemáte tuto ikonku PS5, pak pravděpodobně hrajete „osekanou“ verzi hry.

Pokud při stahování automaticky odklepáváte všechny nabízené volby (ruku na srdce, kdo z vás vše pečlivě pročítá) a pak si v menu nepovšimnete mírně odlišného loga, klidně se může stát, že nevědomky budete zbytečně hrát o něco pomalejší a ošklivější verzi dané hry. I já jsem se nechal napoprvé nachytat a většinu recenzování The Pathless jsem zbytečně absolvoval v „osekaném“ režimu.

Někteří lidé ovšem v tomto pokračují i bezmála dva roky po vydání konzolí. A není jich zrovna málo, jak lze odvodit z informace, že společnost Bungie vyzvala všechny hráče populární střílečky Destiny 2, aby si ověřili, jestli mají nainstalovánu tu správnou verzi. Jen tak totiž budou moct využít vyššího hardwarového výkonu a pokochat se 4K rozlišením v 60 snímcích za sekundu.

Na druhou stranu dlužno poznamenat, že takto to nefunguje automaticky a u některých her je nutné si za „next-gen“ upgrade připlatit. Jsou dokonce i takové, které si musíte znovu koupit, což platí třeba u her nabízených „zdarma“ pro předplatitele služby PS Plus (namátkou třeba Persona 5, Resident Evil 7 nebo Sinking City).

Každopádně co se uživatelské přívětivosti týče, má Sony v této věci rozhodně co dohánět.