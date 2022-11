Víte, jak si vylepšit PlayStation 5? Upravte si vzhled a zvětšete disk

Zda máte doma PlayStation 5 už dva roky nebo pár dní, možná vás už napadlo, co všechno se s konzolí dá dělat a jak si ji přizpůsobit podle sebe. Někomu se totiž nemusí líbit, že velikost vnitřního úložiště na SSD disku je moc malé, jinému zase může vadit, že se konzole prodává pouze v jedné barvě (bílé) a chtěl by, aby konzole byla více podle jeho vkusu nebo ladila lépe se zbytkem okolí. Existuje řešení.

Začněme vzhledem konzole. Každý asi už má povědomí o konstrukci boxu s hardwarem, který je standardně navržen se dvěma odnímatelnými bočními kryty a podstavcem, díky kterému může konzole buď stát a nebo ležet na boku. Docela dlouho ovšem nebylo jasné, co s bočními kryty Sony zamýšlí, jelikož vyměnitelné boční kryty dorazily na trh teprve poměrně nedávno.

Během prvního roku života konzole bylo tak sundávání bočních plátů vhodné jenom na to, aby se daly vyčistit ventilátory uvnitř nebo přidat místo v podobě druhého SSD disku (viz níže). Nyní máte ovšem na výběr rovnou z šesti barevných variant, pomocí kterých obměníte vzhled konzole, případně mohou zkrátka sloužit jako náhradní, pokud poškodíte ty základní.

Sony aktuálně nabízí (pro PS5 i PS5 Digital verzi) tyto barvy: černou, červenou, fialovou, světle modrou, růžovou a šedou maskáčovou. V redakci jsme vyzkoušeli červenou barvu a trochu se nemůžeme bavit dojmu, že je to spíše tmavě růžová. Pro klasický a konzervativní vzhled určitě doporučujeme černou, jinak je volba čistě na vás. Kryty nezávisle na barvě a verzi konzole stojí 1 390 korun.

Výměna bočních krytů je velice jednoduchá. Nejprve odpojte všechny kabely od konzole a nechte ji chvíli vychladnout, pokud jste na ní předtím něco dělali. Položte ji na bok a pokud máte připevněný stojánek, pomocí šroubováku s plochou špičkou jej odšroubujte.

Konzoli položte na bok čelem s tlačítky směrem k vám a chytněte kryt za vrchní okraj (ten, kde je logo PlayStationu). Zatáhněte za kryt tak, abyste jej zároveň zvedali vzhůru a zároveň na něj tlačili směrem ke spodní straně boxu (tam, kde je obvykle stojánek při svislém postavení). Zaberte silou, a to i přesto, že se možná chvíli bude zdát, jako byste kryt měli ulomit. Trochu to lupne a kryt se uvolní. To samé opakujte na druhé straně. Pokud chcete rovnou nasadit nový kryt, tak jej na tělo konzole nasuňte z opačného směru, než jste je sundávali. Kryt by měl zapadnout na své místo.

Více místa, více her

Zatímco vzhled konzole je otázka vkusu, extra místo na disku by se hodilo asi každému. Základní kapacita 825 GB, respektive jen 667 GB reálného prostoru po odečtení systémového softwaru. Když si vezmeme v potaz, že většina moderních her od studií Sony má okolo 100 GB, přičteme si místo, které zabírají uložené hry či obrázky a videa pořízené během hraní, moc se toho do konzole vlastně nevejde. Výrobce to naštěstí vzal v potaz a nabízí slot na druhé SSD, a to až do kapacity 4 TB.

Pro tyto účely jsme otestovali SSD disk Kingston Fury Renegade 2 TB. SSD disk má rychlost zápisu až 7 000 MB/s a čtení až 7 300 MB/s. Prodává se i ve verzi s heatsinkem (pasivním odvodem tepla), který Sony důrazně doporučuje pro všechny modely, kterými budete paměť konzole rozšiřovat. Tento model od Kingstonu stojí okolo 6,5 tisíc korun.

Sony oficiálně podporuje všechny SSD disky typu M.2 NVMe, které mají rychlost čtení vyšší než 5 500 MB/s. S nimi byste měli dosáhnout stejného chování her (rychlost načítání a podobně), jako kdybyste je instalovali na úložiště v konzoli.

Instalace nového SSD disku není nic složitého, postupovat můžete i podle instrukcí přímo do Sony. Zopakujte postup odejmutí bočních krytů výše a najděte na pravé straně odkrytého boku konzole kryt rozšiřujícího slotu pro SSD. Šroubovákem s křížovou špičkou odšroubujte malý černý šroubek a odejměte kryt. Odhalí se místo kam můžete umístit nové SSD.

Disk nasměrujte konektorem směrem ke spodní části konzole a do slotu jej nejprve zasouvejte pod úhlem, dokud nezapadne na své místo. Následně na něj zatlačte naplocho dovnitř do slotu. Někteří výrobci vám v balení s SSD diskem přibalí i šroubek, kterým následně disk upevníte, aby nedošlo k jeho náhodnému uvolnění, ovšem můžete využít i šroubek, který je umístěn v levé části slotu. Jednoduše jej vyšroubujte a přemístěte na místo, kam sahá váš nový disk. Velikosti jsou standardizované, takže by nemělo dojít k tomu, že disk sahá někam, kde není připravená dírka pro upevnění šroubku.

Přišroubujte zpět kryt slotu a upevněte zpátky boční kryty, vraťte na své místo stojánek v závislosti na tom, jak konzoli používáte. Po zapnutí konzole by měl systém sám rozpoznat nový disk a nabídnout vám jeho formátování. PlayStation 5 se také přesvědčí o rychlosti čtení, zda je disk skutečně vhodný pro používání. U našeho testovacího kingstonu konzole po zkoušce rychlosti ukázala 6 468 MB/s, což splňuje předepsané požadavky ještě se slušnou rezervou.

Formátování disku trvá pár minut, poté je připravený k použití. Můžete na něj ihned začít přesouvat hry, které máte nainstalované v konzoli. Disk bohužel nejde využít na ukládání screenshotů, videí a uložených pozic. Model od Kingstonu se ukázal být velice pohotový, tři hry v celkové velikosti 245 GB přesunul z vnitřního úložiště na disk za asi tři minuty.

Jak už jsme zmínili v našem průvodci výběru herních konzolí k Vánocům, SSD disk do PlayStationu 5 může být celkem originální dárek pro hráče, kteří již konzoli mají a pravidelně jí využívají. Před nákupem se vždy přesvědčte o tom, že disk splňuje výše zmíněné požadavky co se rychlosti čtení týče a že disponuje heatsinkem. Ten se ovšem dá i dokoupit za cenu okolo 100 korun, takže není vyloženě chybou koupit disk bez něj.