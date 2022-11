Listopadový Game Pass slušně naděluje: Pentiment, Somerville či Tianding

V předplatném už je od 1. listopadu dostupná výborná loňská 2D akce The Legend of Tianding, která se odehrává během japonské okupace Tchaj-wanu. Příběh je prezentován ve stylu čínské mangy. Hrát lze na počítači, konzoli i v cloudu.

Na PC už lze hrát i postarší dobrodružství The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (číst recenzi na Bonuswebu) a slabší odbočku The Walking Dead: Michonne (číst recenzi na Bonuswebu).

Třetího listopadu se ve službě objeví 2D akce Ghost Song, v níž se probudíme na cizí planetě. Budeme prozkoumávat mimozemské tunely a opuštěné laboratoře. A samozřejmě bojovat. Hrát půjde na počítači, konzoli i v cloudu.

Osmého listopadu vychází Football Manager 2023, a hned v den vydání bude v předplatném, a to jak na PC, tak v konzolové verzi hratelné taktéž v cloudu. A pokud vás prozatím minula povedená adventura Return to Monkey Island (číst recenzi na Bonuswebu), od 8. listopadu si ji budete moct zahrát na PC, konzoli i v cloudu.

Jestliže nedáte tolik na grafiku a láká vás hromadná likvidace monster, jsou Vampire Survivors hra přesně pro vás. V předplatném už je dostupná na PC, nicméně 10. listopadu vyjde i na konzole. Hodnocení jsou fantastická.

Patnáctého listopadu se v předplatném objeví hned dvě očekávané novinky. Pentiment je silně stylizovaná adventura od Obsidianu a připomene středověké rukopisy. Vyšetřovat budeme vraždy, přičemž hra bere v potaz hráčská rozhodnutí. Hrát bude možné na PC, konzoli i v cloudu.

Somerville je sci-fi, v němž budeme během mimozemské invaze zachraňovat svoji rodinu. Hru kutí spoluzakladatel studia Playdead, které stojí za projekty Limbo a Inside. Somerville bude něco podobného, přičemž příběh bude vyprávět samo prostředí, případně animace, nikoliv dialogy. Hrát půjde na PC a konzoli.