ANKETA: Jak hodnotíte první rok next-gen konzolí?

Honza Srp : Čekal jsem větší progres, ale vyloženě zklamaný nejsem. PS5 v mém obýváku přirozeně nahradil PS4, jediný opravdový next-gen pocit jsem měl ovšem letos jenom z nového Ratcheta. Všeobecné nadšení z DualSense nesdílím, nevidím v tom nic jiného než o fous lepší vibrace. Jako největší vylepšení tak vnímám tichoučký větrák a rychlé nahrávání, což sice na první pohled může působit banálně, výrazně to však zpříjemňuje celkový zážitek.

Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart

Měl jsem nějakou dobu doma i Xbox Series X, který rozhodně příjemně překvapil, jelikož mám ale stále obrovskou zásobu nedohraných her na PS, nějak nemám důvod k jeho koupi. Na občasnou ochutnávku z Game Passu mi zatím bohatě stačí Xbox One X. Next-gen totiž nedělají stroje, ale hry, a na ty opravdové pecky stále ještě čekáme.

Jan Kouba : Vlastně mě překvapilo, jak obrovský skok v zážitku na konzoli next-gen přinese. Dřív jsem hrával na PlayStationu 4 převážně exkluzivity. Gamepady mi nepřišly tak intuitivní, a tak jsem většinu života preferoval osvědčené kombo klávesnice a myši. To se úplně změnilo s nástupem DualSense.

Ovladač k PlayStationu 5 a ovladač k Xboxu Series X/S

Až na rychlé FPS a strategie (tam asi kouzlo v hraní na gamepadu nenajdu ani za milion let) teď hraju výhradně s DualSense na PS5. Ultra rychlé načítací časy, skvělá grafika i s ray tracingem a do toho haptická odezva a adaptivní triggery? S tímto trefilo Sony v mých očích jackpot, a pokud se naučí vývojáři správně implementovat výhody DualSense, máme se nač těšit. Samozřejmě, exkluzivních her by mohlo být za ten rok víc, ale když uvážíme, v jakých trablech se naše modrá planeta už dva roky potácí, můžeme být ještě rádi, že jsme rádi.

Ondřej Zach : Ačkoli jsem nintenďák, z Xboxu se stal během let můj dobrej kámoš. Z Xboxu One X jsem tak plynule přešel na Xbox Series X a po roce můžu říct, že jsem hodně spokojený. V žádném případě to není revoluční konzole, nicméně díky dílčím vylepšením je hraní a používání komfortnější. SSD je dnes nutnost a ovladač první liga, na kterou se DualSense z PS5 nechytá, byť mi občas trochu chybí hmatová odezva i adaptivní spouště. Díky funkci Quick Resume se můžu instantně vrátit k pár rozehraným hrám. Po roce musím pochválit, že konzole je stále krásně tichá. Vyhovuje mi i design: krabice je kompaktní, což se mi hodí, protože ji často přenáším mezi televizí a monitorem.

Co se her týče, nemá cenu si nic nalhávat, byla to bída. Spolu s konzolí měla vyjít střílečka Halo: Infinite, kterou ovšem Microsoft o rok odložil na letošní prosinec. Nemít na launch nic je trochu zvláštní a trapné, nicméně Microsoft má můj velký respekt, že v takové chvíli netlačil na vydání a hru o rok odložil. Muselo to být hodně těžké. Zatímco jiné velké společnosti se dnes chovají jako šmejdi, kteří dobře vědí, že vydávají rozbitý produkt, rok navíc u Halo: Infinite se podle zahraničních ohlasů vyplatil. Venku už jsou fantastické festivalové závody Forza Horizon 5, takže teprve rok po vydání next-genu začíná Microsoft pomalu, ale jistě ukazovat sílu svých 23 studií.

Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

Pak je tu samozřejmě Game Pass, kam padají všechny nové hry od Microsoftu a spousta indie novinek, rozhodně tak nepůsobí jako skladiště pro staré, nezajímavé hry. Některé už je možné streamovat přes cloud přímo v Xboxu, takže zkoušení nových her je o to pohodlnější. Rychle si tak můžu vyzkoušet pár her a stáhnu si jen ty, co se mi líbí. Menší SSD u ořezaného Xboxu Series S už tak nemusí být takový problém.

Jan Lysý : Upřímně řečeno, nevím, co přesně k tomu říct. Asi by si někteří z nás přáli, aby vyšlo víc pecek (ale pár bezva kousků se objevilo), asi bychom si přáli, aby některé z nových konzolí byly dostupnější a nebylo jednodušší získat novou ledvinu než nové PS5, ale holt se nedá nic dělat a nám nezbude než jen fňukat v diskusích, ale víc nenaděláme. Nezbývá než doufat, že se výrobci a prodejci poučili a příště bude první rok méně… chaotický. Ale upřímně, moc tomu nevěřím.

Michael Mlynář : Sám tomu doteď nemůžu ani uvěřit, ale zatím ještě žádnou novou konzoli nemám. Je to navíc úplně poprvé, co jsem si nějakou mašinku z nové generace nepořídil hned v Day One. Úplně na začátku jsem popravdě totiž moc nepochopil, co bych na nich měl hrát, protože kvůli multiformátům si nový stroj kupovat nepotřebuji a z těch pár exkluzivit mě nic moc nenadchlo. Mezitím došly čipy a kdovíco ještě a doma mi leží pořád slušná řádka dlouhých openworldů na předchozí generaci, takže jsem k nemalému překvapení zjistil, že bez nové generace zatím dokážu žít naprosto spokojeně. Takže pokud mám tedy hodnotit první rok next-gen konzolí, tak ho vnímám tak, jako by vůbec nebyl.