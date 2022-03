Už vás nějaká hra opravdu znechutila?

Honza Lysý: Pokud se budeme bavit o tom, zda mě někdy znechutilo násilí ve hrách, tak jsem relativně odolný (i když stále občas mírně odkláním zrak, když se chystá něco opravdu krvavého), ale vybavuji si, že mě hodně zaskočil interaktivní film Phantasmagoria z roku 1995. To na mě byla někdy silná káva. A jestliže se budeme bavit o tom, že mě někdy hra znechutila svou (ne)kvalitou, tak mě některé hry nudily, ale žádná mě asi vysloveně neznechutila.

Phantasmagoria

Honza Kouba: V dospělosti jsem už ošlehaný stovkami gore, slasher a podobných hororů. Jen tak něco mě neznechutí ani ve hrách. Když jsem byl ale malý klučina, tak se věci měly trochu jinak. Vzpomínám si na spoustu her, které ve mě vyvolaly svými výjevy lehčí trauma a zacloumaly žaludkem. Často stačily pouhé obrázky z her (Phantasmagoria, Harvester, Dark Seed I a II). Nakreslený koncept art Tyranta z Resident Evil 2, se svým obřím, krví podlitým okem, mě znechucoval a děsil zároveň celá školní léta.

Jedna hra mně obzvlášť nedělala dobře – Monster Bash. Ve hře se zhostíte role kluka. Vyzbrojen prakem bojujete proti potvorám a zachraňuje zvířátka. To nemusí znít tak odpudivě. Jenže základní nepřátelé byli zombie, kterým šlo prakem odstřelit hlavu. Ta se pak s klapajícími čelistmi kutálela přímo k vám. Monster Bash mě tak znechucovala, že jsem ji odmítal hrát. Jenže už v dětství jsem měl slabost pro horory. Chtěl jsem ze hry vidět co nejvíc. Nechával jsem hrát tátu. Pokaždé, když se na scéně objevila zombie, tak jsem hrdinně zalezl pod stůl a z bezpečného úkrytu křičel: „Už je pryč?“

Honza Srp: Přiznám se, že jsem už docela otrkaný a jen tak mě nic nerozhází. Ba naopak, v pokleslých žánrech umím najít krásu a každoroční Festival otrlého diváka má pro mě větší váhu než předávání Oscarů. Co se týče explicitního zobrazení nechutností, nejdál to podle mě dotáhla série Outlast, kde se kadí do kyblíků, uřezávají se pindíci a masturbuje nad mrtvolami. Jenže na rovinu – to je jen taková legrácka. Shluky pixelů, které mají za cíl šokovat, nic víc, nic míň.

Aby člověkem v době internetové něco skutečně pohnulo, musí dostat šanci, vcítit se do hlavních aktérů. To ovšem vyžaduje jisté scenáristické dovednosti a v tomhle ohledu bohužel herní průmysl zatím zaostává. Jediní, kdo zatím dokázali napsat opravdu emotivní násilnou scénu, jsou tak za mě jen Naughty Dog v The Last of Us. Nabízí se tu samozřejmě zmínit „golfovou scénu“ z geniálního druhého dílu, ale Neil Druckmann to uměl už mnohem dříve. Důkazem budiž mučení dvou nepřátel z prvního dílu, které je sice na krev poměrně skoupé, ale z chladného a vykalkulovaného chování hlavního hrdiny mě mrazí dodnes.

Outlast II

Emanuel Svoboda : Ano, nedávný Returnal pro PlayStation 5. Vysokou obtížností a nádhernou grafikou hra maskovala prázdný, stereotypní a nudný obsah. Takovým podfukům nehodlám věnovat svůj drahocenný čas.

Honza Žďárský : Tady je odpověď opravdu jednoduchá. Teď asi nejaktuálněji na žebříčku figuruje World of Warcraft. Aktuální patch 9.2 je posledním hřebíkem do rakve kdysi populární značky. Vypadá to, že tvůrci si řekli, že trápení Shadowlands skončí co nejdříve a podle toho to dopadlo. Doteď neznáme motivy ústředního padoucha a ve hře se nachází obrovské množství dějových nejasností, které nebyly uspokojivě vysvětleny, a to se pro jistotu raději nezmiňuji o problémech hratelnosti a herních mechanismů. Ve hře je jasně vidět, že muselo dojít k masivním škrtům, co se týče plánovaného obsahu. Otázkou zůstává, jestli důvodem je jen nekompetence vývojářů, případně jak moc se do toho promítly problémy společnosti, jako je covidová situace nebo vyšetřování společnosti státem Kalifornie kvůli nerovnému zacházení se zaměstnanci a šikaně. Každopádně, vzkaz hráčům je víceméně jasný. Chováme se k vám jen jako k chodícím peněženkám. Důvody, proč hru hrát, postupně mizejí, zvlášť, když existují hry s lepším přístupem, byť ne nutně na trhu s MMORPG hrami.

World of Warcraft: Shadowlands