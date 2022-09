Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v říjnu

1. A Plague Tale: Requiem

Na čem: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch (stream)

Kdy: 18. října

Před třemi lety nás zaujal příběh sirotků Amicie a Huga, kteří hledali lék. Cestu jim ovšem komplikovali vojáci, inkvizice, mor a opravdu děsivá hejna krvelačných krys. Ve dvojce jsou oba protagonisté opět na útěku a ze záběrů je patrné, že pokračování má větší ambice. Minimálně po stránce náplně působí výrazně variabilněji.

2. Scorn

Na čem: PC, Xbox Series X/S

Kdy: 14. října

Hra silně inspirovaná dílem švýcarského umělce H. R. Gigera je ve vývoji už hezkou řádku let a je možné, že nakonec nedostojí svým ambicím. Na druhou stranu slibuje nevšední zážitek. Tvůrci nás jednoduše hodí do snového světa, respektive noční můry a nechají na hráči, aby si na vše přišel sám. Herní svět má být otevřený, nelineární, přičemž každá oblast má svůj příběh, hádanky i nepřátele.

3. Mario + Rabbids Sparks of Hope

Na čem: Switch

Kdy: 20. října

Asi málokdo by čekal, že hru, za níž by se nemuseli stydět vývojáři Nintenda, zvládne vyrobit Ubisoft. Ale v roce 2017 se to v případě Mario + Rabbids: Kingdom Battle povedlo, stejně jako o rok později s přídavkem Donkey Kong Adventures. Hlavní zásluhu na tom mě ředitel projektu Davide Soliani, obrovský fanoušek Nintenda, který se svým týmem připravuje robustnější pokračování. Tahová strategie přivítá nového člena týmu, Bowsera, nebojí se ovšem ani větších změn – například pohyb je nyní volnější a neřídí se mřížkou.

4. Mount & Blade II: Bannerlord

Na čem: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4

Kdy: 25. října

Ceněný středověký bojový simulátor Mount & Blade II: Bannerlord, který kombinuje RPG se strategií, opustí po více než dvou letech předběžný přístup na PC a zároveň se podívá také na konzole. Ačkoliv ani po dlouhé době není ve hře veškerý slibovaný obsah, optimalizace je výrazně lepší a zážitek z bitev vynikající. Vývoj samozřejmě nekončí, tvůrci slibují aktualizace hry i v následujících měsících.

5 Call of Duty: Modern Warfare II

Na čem: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4

Kdy: 28. října

Letošní válečná střelnice Call of Duty bude přímo navazovat na restartovaný Modern Warfare z roku 2019 (naše recenze). Návrat tak hlásí ikonické postavy jako například kapitán John Price a jeho protiteroristická jednotka Task Force 141. Tvůrci slibují věrohodnější chování počítačem ovládaných jednotek, z okna vozidel se půjde nejenom vyklánět, ale i vylézt na střechu. Samozřejmostí je i robustní multiplayerová nadstavba, podrobnosti čtěte na Bonuswebu zde.

6. The Last Oricru

Na čem: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Kdy: 13. října

Akční RPG The Last Oricru od pražského studia GoldKnights se sice inspirují Dark Souls, víc ovšem sázejí na hráčské volby a následné větvení příběhu či možnost zahrát si v kooperaci u jedné obrazovky.

Spíš než klasický výběr jedné z předpřipravených cest, jako ukázal třeba Gothic, mi předvedená část hry připomněla interaktivní film Detroit, kdy po jednom dohrání uvidíte z celé hry zhruba třetinu obsahu, napsali jsme na Bonuswebu v prvních dojmech z hraní.

Čestné zmínky

Akce NieR: Automata (číst recenzi) se 6. října podívá na Switch v edici The End of YoRHa Edition. Obsahuje všechna vydaná DLC a exkluzivní kosmetické doplňky. Video zde. O den později zavítá na platformu od Nintenda také No Man’s Sky .

(číst recenzi) se 6. října podívá na Switch v edici The End of YoRHa Edition. Obsahuje všechna vydaná DLC a exkluzivní kosmetické doplňky. Video zde. O den později zavítá na platformu od Nintenda také . Sedmého října přijedou arkádové závody Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway . Jednička sice byla shit, dvojka už ovšem šla, takže pokud se podaří zachovat vzestupnou tendenci, může to být pro fandy Spongeboba či Želv Ninja použitelná alternativa. Video zde.

. Jednička sice byla shit, dvojka už ovšem šla, takže pokud se podaří zachovat vzestupnou tendenci, může to být pro fandy Spongeboba či Želv Ninja použitelná alternativa. Video zde. Dragon Ball: The Breakers je asymetrická akce, v níž se sedm hráčů snaží uniknout pomocí stroje času ze spárů běsnícího Raidera. Gameplay ze zápasu zde.

je asymetrická akce, v níž se sedm hráčů snaží uniknout pomocí stroje času ze spárů běsnícího Raidera. Gameplay ze zápasu zde. Fandové rally se dočkají dalšího ročníku ze série WRC , tentokrát s podtitulem Generations a (naštěstí už) bez snahy hru vydat na Switchi. Video zde.

, tentokrát s podtitulem a (naštěstí už) bez snahy hru vydat na Switchi. Video zde. Po roce opět vychází i nové NHL – NHL 23 a opět pouze na konzolích. Letošní ročník se zaměřuje na interakce mezi hráči, přidává v tomto ohledu přes 500 nových animací. Video zde.

a opět pouze na konzolích. Letošní ročník se zaměřuje na interakce mezi hráči, přidává v tomto ohledu přes 500 nových animací. Video zde. Krotitelé duchů máme rádi, na to, co se vyklube z Ghostbusters: Spirits Unleashed , si ovšem raději počkáme. Gameplay zde.

, si ovšem raději počkáme. Gameplay zde. Na PC se 19. října podívá skvělá dobrodružná edice Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Recenzi PS5 verze čtěte na Bonuswebu zde.

Fandové Persony si budou moci zahrát Personu 5 Royal už i na počítači, Switchi, xboxech a PS5.

už i na počítači, Switchi, xboxech a PS5. Ve strategii Victoria 3 budeme budovat „ideální společnosti v bouřlivém a transformujícím se 19. století“. Vychází na Windows, macOS a Linux 25. října, video zde.

budeme budovat „ideální společnosti v bouřlivém a transformujícím se 19. století“. Vychází na Windows, macOS a Linux 25. října, video zde. Po letech pauzy se vrátí také značka Star Ocean od Square Enixu. Novinka má podtitul The Divine Force a vyjde 27. října na PC a konzole. Video zde.

a vyjde 27. října na PC a konzole. Video zde. Velmi očekávaná je také přepálená akce Bayonetta 3 od PlatinumGames, která vyjde 28. října. Video zde.

Neméně očekávaná je i komiksová akce Gotham Knights , která klade důraz na kooperaci. Příběh se bude točit kolem Sovího tribunálu, tajného společenství, které ze skrytu ovládá všechny mocné lidi v Gothamu. Vychází 25. října na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.

, která klade důraz na kooperaci. Příběh se bude točit kolem Sovího tribunálu, tajného společenství, které ze skrytu ovládá všechny mocné lidi v Gothamu. Vychází 25. října na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Na PC míří další playstationová exkluzivita, tentokrát plošinovka Sackboy: A Big Adventure. Původní recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.