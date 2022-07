Vedra se blíží. Dejte si pozor, ať se vám nepřehřeje herní konzole

Letní měsíce s sebou zpravidla přinášejí vlny veder, které každý z nás snáší trochu jinak. Někdo si jde pořádně slunce užít ven, jiný se před ním raději schová doma. Obě skupiny lidí však mohou mít zároveň i vášeň pro videohry. Problém ovšem může nastat v případě, že některá herní zařízení se nemusí moc dobře vypořádat s vysokými letními teplotami.

Na tento fakt nedávno upozornilo Nintendo. Nedávno na své japonské zákaznické podpoře totiž zveřejnilo informaci, že by se lidé měli vyvarovat používání herní konzole Switch v teplotách přesahujících 35 stupňů Celsia. Pokud si s sebou vezmete do takto parného dne Switch například na koupaliště a budete si krátit chvíli hraním, konzole se v takových vedrech může i sama vypnout, aby předešla poškození. Tedy samozřejmě za předpokladu, že ji zároveň zatěžujete hraním her.

Následuje také rada, že byste rozhodně neměli zakrývat výdech ventilátoru, aby se hardware konzole mohl co nejefektivněji chladit. Výdech se nachází v okraji nad obrazovkou a proto si dejte pozor, abyste jej nezakrývali nějakým dalším předmětem, o který budete Switch třeba opírat.

Stejná omezení jako Nintendo Switch mají i všechny ostatní herní konzole. Ačkoliv je nám celkem jasné, že si s sebou na koupaliště nikdo brát Xbox Series X asi nebude, slunce vám může pořádně zatopit i v pokoji, kde se konzole nachází a třeba i svítit přímo na ní.

Konkrétní teploty vzduchu vhodné pro provoz herních konzolí jak od Nintenda, tak i Sony a Microsoftu jsou v rozpětí mezi 5 °C až 35 °C. Zatímco ve vysokých teplotách přesahujících oněch 35 stupňů riskujete provozem přehřátí konzole, naopak v chladných teplotách pod 5 stupňů je rizikem poškození struktury LCD displeje a také existuje riziko kondenzace vody uvnitř zařízení, pokud konzoli přinesete z mrazu do tepla.

V potaz berte také váš komfort pří hraní, kdy při vysoké okolní teplotě může herní zařízení ještě dále zvyšovat teplotu v místnosti. Na jednu stranu musíme pochválit třeba PlayStation 5, který ani ve vedrech okolo 30 stupňů moc teplotě v místnosti nepřidává. V případě herních PC, které mají energeticky náročné komponenty a ne zcela dokonalé chlazení, je to však zcela opačný příběh. Už i krátké hraní na takové mašině vám může z menší místnosti v létě udělat malé osobní peklíčko.

Ještě jednou se ovšem vraťme na koupaliště, kde si možná bude mnoho z nás krátit čas hraním na mobilu než na přenosné herní konzoli. Mobily sice mají po stránce výkonu daleko úspornější součástky než herní konzole, ovšem i tak dovedou při hraní pořádně „zatopit“. Drtivá většina z nich se totiž umí chladit jen pasivně a pokud se přehřeje, následuje stejný scénář, jako u switche: raději se sám vypne.