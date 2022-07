Stovky Francouzů musely kvůli požárům opustit obydlí. Hoří i jinde v Evropě

Více než tisícovka hasičů podporovaná devíti hasičskými letouny od úterý bojuje se dvěma požáry, které ještě podpořila spalující vedra, sucho a silný vítr. „Situace je nadále nepříznivá,“ uvedla správa departementu Gironde, v němž požáry zuří. Plameny již sežehly 7 300 hektarů, z toho 2 000 během noci na pátek.

Jiný požár ve čtvrtek propukl také poblíž města Tarascon na jihovýchodě Francie. Spálil nejméně 1 000 hektarů půdy a podle hasičů je „stabilizovaný“.

Jeden ze dvou požárů v departementu Gironde zuří kolem města Landiras jižně od Bordeaux, kde bylo sežehnuto už 4 200 hektarů půdy. Uzavřeny byly některé silnice a nejnověji bylo evakuováno 480 místních obyvatel, dohromady už téměř 1 000.

Druhý požár už strávil 3 100 hektarů porostu v Arcachonské zátoce u pobřeží Atlantského oceánu nedaleko Dune du Pilat, nejvyšší písečné duny v Evropě. Z okolních kempů bylo evakuováno na 6 000 lidí ve středu a 4 000 ve čtvrtek. V noci na pátek plameny v oblasti podle místních úřadů zničily tři domy a dvě restaurace.

Lesní požáry hlásí i odjinud

S lesními požáry, které už několik dní kvůli suchu a vlně veder sužují některé oblasti Itálie, bojovali hasiči do středy na hoře Monte Baldo, která leží blízko Gardského jezera. Požár dostaly pod kontrolu, ale oblast dál monitorují drony, protože vítr vanoucí z jihu, zejména od jezera Garda, by mohl oheň znovu rozdmýchat. Informovala o tom v pátek agentura DPA s odvoláním na místní úřady.

S ohněm se v Itálii tento týden potýkali i na Sicílii, Sardinii či v Toskánsku. V jihoitalské Apulii ve čtvrtek evakuovali preventivně turisty z hradu Castel del Monte u města Andria poté, co se nedaleko rozšířil lesní požár.

S vlnou veder a s tím spojenými lesními požáry se potýkají také ve Španělsku, kde jsou stále aktivní ohniska mimo jiné v regionech Kastilie-León či Extremadura. Nově požár zachvátil i lesy v národním parku Monfragüe na západě země.

V Portugalsku, které sužují vedra i lesní požáry také už skoro týden, je nyní stále více než dvacítka ohnisek po celé zemi. S ohněm tam bojuje na 2250 hasičů, uvedla v noci na pátek agentura Lusa. Několik hasičů skončilo kvůli požárům tento týden v nemocnici. Jednu z nich, v centru Lisabonu, navštívil i prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Novinářům poté řekl, že souhlasí s tím, že by se měly zlepšit pracovní podmínky hasičů i zaměstnanců lesů. Prezident rovněž odpovídal na dotaz, proč nenavštívil postižené oblasti. Uvedl, že to udělal před několika lety a že to způsobilo „více škody než užitku“, protože jeho přítomnost s doprovodem jen zdržovala hasiče od práce.

Nynější vlna veder v Portugalsku je výjimečná, už ve středu lokální rekordy padly na 13 stanicích a nejvyšší teplotu (46,3 stupně) ten den naměřili ve městě Lousa v centrální části země. Ve čtvrtek zaznamenali v obci Pinhao na severu země 47 stupňů, což je podle místních médií nejvyšší teplota v historii pro červenec v kontinentálním Portugalsku. Dosavadní portugalský rekord je ze srpna 2003, kdy v obci Amareleja na jihovýchodě země naměřili 47,3 stupně.